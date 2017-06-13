Хертогенбос. Александр Долгополов сыграет во втором раунде соревнований
Украинский теннисист Александр Долгополов преодолел барьер второго круга турнира в Хертогенбосе, победив в двух партиях бельгийца Стива Дарсиса, — 6/2, 7/6 (3).
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Матч продлился 1 час 27 минут. 81-й номер рейтинга АТР, 28-летний Александр, записал в свой актив два брейка и десять эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 33-летний Дарсис, занимающий 56-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку. Украинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В поединке за выход в ¼ финала соревнований Ricoh Open Долгополов сразится с канадцем Вашеком Поспишилом.
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