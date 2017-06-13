Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30058136/
13 июня 2017, 13:40 | Теннис | GoTennis.ru

Эрнесто Эскобедо пробился во второй круг соревнований Ricoh Open

Американский теннисист Эрнесто Эскобедо преодолел барьер первого раунда турнира в Хертогенбосе, обыграв в двух сетах Джейсона Джанга из Тайваня, — 6/4, 6/2.

Американский теннисист <span class=error>Эрнесто</span> Эскобедо преодолел барьер первого раунда турнира в Хертогенбосе обыграв в двух сетах <span class=error>Джейсона</span> <span class=error>Джанга</span> из Тайваня — 6/4 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 4 минуты, проведённые на корте, 77-я ракетка мира, 20-летний Эрнесто, записал на свой счёт четыре брейка и восемь подач навылет. 27-летний Джанг, занимающий 163-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, выполнил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Прежде между собой спортсмены не встречались.

Во втором круге соревнований Ricoh Open Эскобедо померится силами с британцем Альяжем Бедене.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Хертогенбос. Анетт Контавейт сломила сопротивление Кристины Плишковой

Андрей Рублёв успешно стартовал на "Челленджере" в Италии

Хертогенбос. Александр Долгополов сыграет во втором раунде соревнований