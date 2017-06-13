Эрнесто Эскобедо пробился во второй круг соревнований Ricoh Open

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За 1 час 4 минуты, проведённые на корте, 77-я ракетка мира, 20-летний Эрнесто, записал на свой счёт четыре брейка и восемь подач навылет. 27-летний Джанг, занимающий 163-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, выполнил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Прежде между собой спортсмены не встречались.

Во втором круге соревнований Ricoh Open Эскобедо померится силами с британцем Альяжем Бедене.