Николоз Басилашвили не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Штутгарте

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Матч продолжался 1 час 11 минут. 55-я ракетка мира, 25-летний Басилашвили, дважды брал подачу оппонента, сделал четыре эйса и три двойные ошибки. 27-летний Петер, находящийся на 146-й позиции в рейтинге АТР, реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил восемь эйсов и два раза ошибался при подаче. Немец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором раунде турнира Mercedes Cup Гойовчик померится силами с французом Бенуа Пэром.