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https://sport.mail.ru/news/tennis/30058135/
13 июня 2017, 13:39 | Теннис | GoTennis.ru

Николоз Басилашвили не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Штутгарте

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на соревнованиях в Штутгарте, уступив в трёх сетах немцу Петеру Гойовчику, — 6/2, 3/6, 1/6.

Грузинский теннисист <span class=error>Николоз</span> Басилашвили завершил выступление на соревнованиях в Штутгарте уступив в трёх сетах немцу <span class=error>Петеру</span> <span class=error>Гойовчику</span> — 6/2 3/6 1/6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 11 минут. 55-я ракетка мира, 25-летний Басилашвили, дважды брал подачу оппонента, сделал четыре эйса и три двойные ошибки. 27-летний Петер, находящийся на 146-й позиции в рейтинге АТР, реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил восемь эйсов и два раза ошибался при подаче. Немец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором раунде турнира Mercedes Cup Гойовчик померится силами с французом Бенуа Пэром.
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