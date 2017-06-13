Николоз Басилашвили не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Штутгарте
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на соревнованиях в Штутгарте, уступив в трёх сетах немцу Петеру Гойовчику, — 6/2, 3/6, 1/6.
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Матч продолжался 1 час 11 минут. 55-я ракетка мира, 25-летний Басилашвили, дважды брал подачу оппонента, сделал четыре эйса и три двойные ошибки. 27-летний Петер, находящийся на 146-й позиции в рейтинге АТР, реализовал четыре
Во втором раунде турнира Mercedes Cup Гойовчик померится силами с французом Бенуа Пэром.
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