Мэнди Минелла завершила выступление на турнире в Хертогенбосе

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За 1 час 2 минуты, проведённые на корте, 82-я ракетка мира, 31-летняя Минелла, дважды брала подачу соперницы, сделала два эйса и две двойные ошибки. 25-летняя Ришель, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, реализовала пять брейк-пойнтов, выполнила два эйса и дважды ошибалась при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге турнира Ricoh Open Хогенкамп сыграет либо с хорваткой Аной Конюх, либо с немкой Тамарой Корпач.