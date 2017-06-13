Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30057932/
13 июня 2017, 13:23 | Теннис | GoTennis.ru

Мэнди Минелла завершила выступление на турнире в Хертогенбосе

Представительница Люксембурга Мэнди Минелла не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Хентогенбосе, проиграв в двух сетах голландке Ришель Хогенкамп, — 3/6, 3/6.

Представительница Люксембурга <span class=error>Мэнди</span> <span class=error>Минелла</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Хентогенбосе проиграв в двух сетах голландке <span class=error>Ришель</span> Хогенкамп — 3/6 3/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 2 минуты, проведённые на корте, 82-я ракетка мира, 31-летняя Минелла, дважды брала подачу соперницы, сделала два эйса и две двойные ошибки. 25-летняя Ришель, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, реализовала пять брейк-пойнтов, выполнила два эйса и дважды ошибалась при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге турнира Ricoh Open Хогенкамп сыграет либо с хорваткой Аной Конюх, либо с немкой Тамарой Корпач.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Хертогенбос. Анетт Контавейт сломила сопротивление Кристины Плишковой

Андрей Рублёв успешно стартовал на "Челленджере" в Италии

Хертогенбос. Александр Долгополов сыграет во втором раунде соревнований