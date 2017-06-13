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https://sport.mail.ru/news/tennis/30057931/
13 июня 2017, 13:22 | Теннис | GoTennis.ru

Штутгарт. Виктор Троицки потерпел поражение от Бенуа Пэра

Сербский теннисист Виктор Троицки не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Штутгарте, проиграв в двух сетах французу Бенуа Пэру, — 4/6, 4/6.

Сербский теннисист Виктор <span class=error>Троицки</span> не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Штутгарте проиграв в двух сетах французу <span class=error>Бенуа</span> Пэру — 4/6 4/6. Увеличить
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За 1 час 3 минуты поединка 40-й номер рейтинга АТР, 31-летний Виктор, дважды брал подачу оппонента, выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. 28-летний Бенуа, занимающий 49-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Mercedes Cup Пэр сразится с победителем игры немца Петера Гойовчика и грузина Николоза Басилашвили.
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