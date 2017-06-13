Штутгарт. Виктор Троицки потерпел поражение от Бенуа Пэра

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За 1 час 3 минуты поединка 40-й номер рейтинга АТР, 31-летний Виктор, дважды брал подачу оппонента, выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. 28-летний Бенуа, занимающий 49-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Mercedes Cup Пэр сразится с победителем игры немца Петера Гойовчика и грузина Николоза Басилашвили.