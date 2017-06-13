Роджер Федерер: Во второй половине сезона буду играть регулярно
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими ожиданиями от выступления на турнире Mercedes Cup, который стартовал накануне в Штутгарте.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Наконец-то все перерывы закончились. У меня их и так было слишком много. Наверное, меня уже можно считать чемпионом по тренировкам, и это мне не нравится. Хочу побеждать на соревнованиях, а не в спаррингах. Во второй половине сезона планирую играть регулярно, и Штутгарт — только начало.
Был удивлён тому, что сумел выиграть Australian Open, а затем ещё и «Мастерсы» в
Возможно, такой результат связан с определённым спадом у Маррея после великолепного окончания минувшего сезона, и тем, что Джокович не демонстрирует свой лучший теннис. Нам удалось воспользоваться своими шансами и успешно выступить в первом полугодии, — приводит слова Федерера
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter