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13 июня 2017, 11:24 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Во второй половине сезона буду играть регулярно

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими ожиданиями от выступления на турнире Mercedes Cup, который стартовал накануне в Штутгарте.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> поделился своими ожиданиями от выступления на турнире Mercedes Cup который стартовал накануне в Штутгарте. Увеличить
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«Наконец-то все перерывы закончились. У меня их и так было слишком много. Наверное, меня уже можно считать чемпионом по тренировкам, и это мне не нравится. Хочу побеждать на соревнованиях, а не в спаррингах. Во второй половине сезона планирую играть регулярно, и Штутгарт — только начало.

Был удивлён тому, что сумел выиграть Australian Open, а затем ещё и «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Мне кажется, что титул Рафы на Roland Garros не стал таким сюрпризом, ведь он уже побеждал в Париже девять раз. Если честно, я очень хотел увидеть его доминирование на грунте. И тем не менее, я поражён его достижением.

Возможно, такой результат связан с определённым спадом у Маррея после великолепного окончания минувшего сезона, и тем, что Джокович не демонстрирует свой лучший теннис. Нам удалось воспользоваться своими шансами и успешно выступить в первом полугодии, — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.
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