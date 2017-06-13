Роджер Федерер: Во второй половине сезона буду играть регулярно

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«Наконец-то все перерывы закончились. У меня их и так было слишком много. Наверное, меня уже можно считать чемпионом по тренировкам, и это мне не нравится. Хочу побеждать на соревнованиях, а не в спаррингах. Во второй половине сезона планирую играть регулярно, и Штутгарт — только начало.

Был удивлён тому, что сумел выиграть Australian Open, а затем ещё и «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Мне кажется, что титул Рафы на Roland Garros не стал таким сюрпризом, ведь он уже побеждал в Париже девять раз. Если честно, я очень хотел увидеть его доминирование на грунте. И тем не менее, я поражён его достижением.