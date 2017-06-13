Остапенко спасла первое место Кербер

Вавринка — лучший на «Шлемах» за 52 недели

Множество изменений произошло по итогам «Ролан Гаррос», хотя новых первых ракеток мира мы пока не получили. Симона Халеп была всего в трёх геймах от первой строчки, но не смогла дожать Елену Остапенко. В мужском турнире Рафаэль Надаль сделал серьёзную заявку на то, чтобы в скором времени стать первой ракеткой мира. Подробнее об этом мы поговорим в главе про АТР, а в нашей специальной рубрике мы разберём очки теннисистов за последние четыре турнира «Большого шлема».



Долгое время для определения лидера не нужно было вести сложных подсчётов, а просто проверить список чемпионов. Год назад, к примеру, у Новака Джоковича и вовсе был максимум возможных очков за «Большие шлемы» — 8000. Год спустя у Новака всего 1665 очков за четыре «Шлема». Почти все он набрал на Открытом чемпионате США, где у него была удивительная сетка на пути к финалу.

А лидером по очкам за последние четыре «Больших шлема» является Стэн Вавринка. Впервые за 13 лет лучшим по этому показателю является не игрок «Большой четвёрки». Последний раз такое происходило в 2004-м, когда лучшим был Хуан-Карлос Ферреро. У Вавринки в данный момент в его рейтинг входит 3965 очков за «Шлемы». И это даже при том, что на предыдущем Уимблдоне он проиграл уже во втором круге.



Вторым теперь является Рафаэль Надаль с 3380 очками, причём 3200 из них он набрал в этом сезоне. Уимблдон в прошлом году он пропустил из-за травмы, а на US Open проиграл Люке Пуи в четвёртом круге. Энди Маррей в 2016-м на трёх «Шлемах» кряду был в финале (в том числе выиграл Уимблдон), а вот три последних турнира этой категории сложились для него не так удачно — четвертьфинал, четвёртый круг, полуфинал.



Но Энди пока чуть впереди Роджера Федерера, у которого 2720 очков (титул Australian Open-2017 и полуфинал Уимблдона-2016) и только два сыгранных «Шлема» из последних четырёх. «Ролан Гаррос» он пропустил по своему выбору, а на Уимблдоне швейцарец на момент старта травяного сезона является фаворитом на победу (по мнению букмекеров). Отметим, что Милош Раонич тоже опережает Джоковича. Канадец за последние четыре «Шлема» набрал на 90 очков больше серба.

АТР. Джокович выпал из топ-3

Рафаэль Надаль выиграл свой 10-й «Ролан Гаррос». Испанец только упрочил своё лидерство в чемпионской гонке. К примеру, от Джоковича и Маррея он оторвался уже больше чем на пять тысяч очков! А ближайшим соперником является Федерер, который проигрывает чуть меньше трёх тысяч баллов. В рейтинге 52 недель Надаль вышел на второе место и отстаёт от Маррея на 2605 очков. До конца года Рафаэлю нужно защищать всего 370 очков, а Маррею — 7960! В теории Надаль может стать первым уже после Уимблдона, если наберёт на 110 очков больше британца в течение травяного сезона.



Выход в финал Стэна Вавринки позволил швейцарцу удержать третье место, таким образом из топ-3 впервые с октября 2009 года выпал Новак Джокович. Год назад у серба было 16950 очков, а в текущем рейтинге у него 5805. Но по крайней мере сейчас начинается та часть сезона, в которой ему не надо много защищать, что может ослабить давление на Новака.



Первый четвертьфинал на «Ролан Гаррос» позволил Марину Чиличу подняться на седьмое место. Хорват обошёл Доминика Тима, который успешно защитил прошлогодний полуфинал. Правда из-за несовпадения календаря у Доминика вычли ещё и 250 очков за титул в Штутгарте.



Карен Хачанов на своём первом «Ролан Гаррос» дошёл до четвёртого круга. Это помогло рвануть на 14 мест и выйти на 39-ю строчку, что является его личным рекордом. Всё ближе к первой сотне Андрей Рублёв. Он тоже сыграл в основной сетке «Ролан Гаррос», хотя он туда попал как лаки-лузер после поражения в третьем круге квалификации. В стартовом раунде Рублёв в первом пятисетовом матче в карьере уступил Диего Шварцману. После Открытого чемпионата Франции он поднялся на 11 мест и занимает 107-ю позицию.



Александр Зверев остался в топ-10, несмотря на поражение в первом круге от Фернандо Вердаско. Ему помогло, что его ближайшие соперники — Цонга, Димитров и Гоффен — тоже провели не самые удачные турниры. В чемпионской гонке Вавринка оттеснил Зверева на пятое место. Также в чемпионской гонке в топ-8 сумел вернуться Энди Маррей, который в Париже был в полуфинале.

WTA. Кербер сохранила первую строчку

Анжелика Кербер во второй год кряду проиграла на «Ролан Гаррос» в первом круге. Симона Халеп и Каролина Плишкова имели шанс обойти немку, но обе остановились в одном шаге от этого. Плишковой нужен был финал, но она уступила в полуфинале Симоне Халеп. А румынка была близка к тому, чтобы впервые стать чемпионской на турнире «Большого шлема» и заодно стать первой в мире, но не смогла дожать Елену Остапенко. Халеп всё равно поднялась на второе место, а также вышла в лидеры чемпионской гонки. Элина Свитолина возглавляла гонку всего три недели, а затем её опередили и Халеп, и Плишкова.



На Уимблдоне Кербер необходимо защищать финал, так что если она снова провалится, то уже точно лишится звания первой ракетки мира. И тогда борьба за первое место снова пойдёт между Плишковой и Халеп. А титул сгорит у Серены Уильямс. После «Ролан Гаррос» она опустилась на четвёртое место, а после Уимблдона покинет топ-10. Но беременная американка явно не унывает.

Перевес Кербер так мал, что она может потерять первое место ещё до Уимблдона. Халеп нужно будет отыграть всего 115 очков на турнире в Бирмингеме. Плишкова до Уимблдона играет сразу на двух «Премьерах», но у чешки сгорит титул Истбурна, поэтому ей будет чуть тяжелее.



Сенсационная победительница «Ролан Гаррос» — Елена Остапенко — рванула на 12-е место. Перед турниром она была 47-й ракеткой мира, а её рекордом было 33-е место. Любопытно, что «Ролан Гаррос» стал её первым титулом во взрослом туре. В чемпионской гонке Елена теперь находится на четвёртом месте.



В четвертьфинале остановилась Элина Свитолина. Причём она уступила Симоне Халеп со счёта 6:3, 5:1. Тем не менее Элина впервые в карьере сумела подняться в топ-5. Свитолина заняла место Гарбинье Мугурусы, которая не смогла защитить титул и рухнула с 5-го места на 15-е. Таким образом прервалась серия из 100 недель на протяжении которых испанка находилась в первой десятке. Мугуруса в четвёртом круге проиграла Кристине Младенович. Француженка улучшила свой рейтинговый рекорд до 13-го места. Отметим также возвращение Каролины Возняцки в топ-10 на седьмую строчку.



Впечатляющая серия прервалась у Саманты Стосур. После поражения от Остапенко в четвёртом круге австралийка опустилась на 34-е место. Таким образом первой ракеткой Австралии с 12 июня стала Дарья Гаврилова. Стосур была первой ракеткой своей страны на протяжении 454 недель кряду.

Расклады грядущей недели

Мы уже немного затронули тему возможных изменений на Уимблдоне, но пока что о чуть менее глобальных перестановках. Календарь по-прежнему не совпадает с прошлым сезоном, так что на первой неделе травяного сезона будут горечь очки за вторую неделю травяных турниров в 2016-м.