Андрей Чесноков: Надаль как робот. Обыграть его было нереально

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— Что вам больше всего понравилось на этом Roland Garros?

— Понравился полуфинал между Вавринкой и Маррэем. Это был феноменальный матч. То, как Маррэй ногами добегал до мячей, как он перемещался от одной боковой трибуны до другой — это что-то невозможное. Ну, и конечно нужно отметить игру Надаля. Он был каким-то роботом. Обыграть его было нереально. Нельзя не сказать и про открытие турнира — Елену Остапенко. Она играла очень здорово.

— За счет чего, на ваш взгляд, ей удалось выиграть турнир?

— За счет того, что она играла агрессивно и очень хорошо направляла мяч, укладывала его именно в свободное место. У нее были очень острые, жесткие удары.

Нельзя не отметить сложившуюся ситуацию — Серена Уильямс беременна, Азаренко родила, Маше Шараповой не дали wild card, Кербер оказалась не в своей тарелке. В женском теннисе много потерь, но это не умаляет заслуг Остапенко: она играла феноменально.

— Можете назвать ее игру бесстрашной?

— Если взять ее сезон до Roland Garros — там была одна Остапенко, а на этом турнире — совершенно другая. До Открытого чемпионата Франции она нигде ничего особого не показывала. Но если она будет играть так, как играла сейчас, она запросто может быть в тройке-четверке сильнейших в мире. Но давайте посмотрим. Класс игрока определяется стабильностью. Вдруг она выиграла этот турнир, а теперь будет проигрывать везде в первых-вторых кругах? Все-таки после такой победы надо подтверждать свой класс. Посмотрим, как ей это удастся.

— Гарбинье Мугуруса в прошлом году несколько месяцев приходила в себя после триумфа на Roland Garros.

— Мугуруса после победы во Франции полностью изменилась. Ее начало трясти в самом начале нынешнего сезона. Раньше она низко стояла в рейтинге и сама на всех лезла, а теперь все поменялось — теперь все лезут на нее. На мой взгляд, у нее мысли ушли немного не в ту сторону. Она стала бояться и мандражировать. Более-менее неплохо испанка начала играть именно на Roland Garros, но так получилось, что попала на Младенович и проиграла ей.

— Нет ли у вас легкого разочарования, что Остапенко воспользовалась открытой сеткой во Франции, а российские девушки нет?

— Разочарование должно быть у Симоны Халеп. Она ведь в финале имела в активе сет, 3:0 и 0:40 на подаче соперницы. Одной ногой уже стояла на пьедестале. Но, на мой взгляд, румынка играла достаточно пассивно. Для того, чтобы победить Остапенко, она должна была сама оказывать больше давления. А она этого не сделала.

— Как оцените выступление российских мужчин и, в частности, Карена Хачанова?

— Давно мы не видели наших ребят в четвертом круге Roland Garros. Считаю, что это очень хорошее выступление. Тем более, Хачанов обыграл Бердыха и Изнера. Думаю, это отличный результат для него.

— Как вы считаете, какие результаты он будет показывать до конца нынешнего сезона?

— Знаете, я смотрю на него и вижу его потенциал. Я ничем не могу ему помочь — потому что все в его руках. К концу этого года он может спокойно входить в двадцатку сильнейших в мире.

— Александр Зверев выиграл «Мастерс» в Риме, Карен Хачанов стал самым молодым участником четвертого круга на «Большом шлеме» за десять лет, Остапенко завоевала титул. Как вы считаете, процесс смены поколений в теннисе запущен?