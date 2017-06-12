Мирный и Матковски вышли во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски успешно стартовали на теннисном турнире в немецком Штутгарте (призовой фонд — 630 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом матче парного разряда
Во втором раунде Мирный и Матковски сыграют с немецкой парой Томми Хаас / Флориан Майер.
Соревнования в Штутгарте завершатся в воскресенье, 18 июня.
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