Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30051662/
12 июня 2017, 19:58 | Теннис | БЕЛТА

Мирный и Матковски вышли во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски успешно стартовали на теннисном турнире в немецком Штутгарте (призовой фонд — 630 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче парного разряда белорусско-польский тандем переиграл испанско-французский дуэт Давид Марреро / Бенуа Пэр — 4:6, 6:3, 10:4.

Во втором раунде Мирный и Матковски сыграют с немецкой парой Томми Хаас / Флориан Майер.

Соревнования в Штутгарте завершатся в воскресенье, 18 июня.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

«Ролан Гаррос». Последнее танго в Париже

«Ролан Гаррос». Последнее танго в Париже

Накануне в Париже завершился второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В этом году соревнования недосчитались ряда звёздных игроков, но концовка French Open получилась столь яркой, что заставила об этом забыть.
Еще 7 новостей  Все новости
Как школьникам и выпускникам ездить летом в метро
Теплая и спокойная погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных
Как школьникам и выпускникам ездить летом в метро