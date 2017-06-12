«Ролан Гаррос». Последнее танго в Париже

Если женский турнир «Ролан Гаррос» изначально воспринимался как такой, на котором возможны любые результаты (ещё до старта турниры эксперты единогласно утверждали: нас ждёт новая чемпионка, вполне вероятно — неожиданная) и сполна оправдал все прогнозы, то на мужском всё сложилось несколько иначе. От тройки лидеров посева «мэйджора» многие журналисты (в том числе, и мы, конечно же) ждали поражения на ранних стадиях — о Вавринке снисходительно говорили, что в четвертьфинал ему поможет выйти лишь относительно простая сетка; в Джоковиче сомневались, но готовы были поверить в выход в ¼ финала за былые заслуги; а Маррею вообще прочили поражение в первом раунде. Что ж, настало время собирать камни: мы были неправы. Не стоит недооценивать опыт серба, стремление Вавринки и уровень Энди. Но довольно посыпать голову пеплом, вернёмся к подведению итогов.



Несмотря на все прогнозы, Энди и Стэн продвигались по турнирной сетке: британец — гораздо труднее (четыре сета с Кузнецовым, четыре — с Клижаном, тай-брейк с Дель Потро, четыре — с Нишикори), а Вавринка — немного проще (всё в трёх, но почти в каждом матче — по тай-брейку). Но встреча первой и третьей ракеток мира стала настоящим пиршеством для зрителя — первые четыре партии, в которых лидер сменялся от розыгрыша к розыгрышу, от гейма к гейму, от сета с сету — великолепно! На решающий рывок Маррею не хватило сил, но даже счёт 6/1 не получился скучным — Вавринка зажигал, действовал агрессивно и дарил болельщикам надежду на то, что финал получится не менее огненным.



Во второй половине сетки изначально было немного проще: каких-то особых загадок она не предвещала, так что в этих четвертях были интересны два момента — сколько геймов отдаст Надаль до полуфинала и что произойдёт в четвертьфинале между Тимом и Джоковичем.

Ответ на второй вопрос получился в целом довольно скучным: ничего. Австриец провёл матч лучше, выглядел куда более уверенно и использовал все особенности парижского грунта. В первом сете Джокович поборолся, во втором — сбавил обороты, а в третьем — отсутствовал на корте. В этот момент было сложно поверить, что год назад здесь же Новак просто не оставлял соперникам шансов. Пришлось даже пересмотреть некоторые его грунтовые матчи из минувшего сезона — честно, тот Джокович не оставил бы Тиму шансов.



А вот с Надалем всё было интереснее — с самого начала турнира испанец подтвердил, что все эти авансы ему были выданы не зря. Хотя слово «интереснее» здесь не описывает турнирную борьбу: до полуфинала Рафаэль отдал оппонентам двадцать геймов (из которых восемь пришлись на самый сложный по счёту поединок — против Робина Хаазе). В полуфинале всё тоже было довольно спокойно — претензии Тима на грунтовый престол разрушились уже в первой партии, а в третьем сете от них не осталось и следа — если ты хочешь стать королём, нужно хотя бы появиться на корте, чтобы бороться за корону. В конце матча Надаля и Тима этого не было — счёт 6/0 отражает всё.



Финального матча ждали все, особенно — люди, которые обратили внимание на статистику. Швейцарец не проигрывает финалы «Шлемов», испанец — финалы «Ролан Гаррос». У Стэна — лучший в Туре бэкхенд и стальные нервы, у Рафы — возможно, лучшее вращение мяча в истории. Вавринка решил брать по «Шлему» в сезон, Надаль идёт за «Десимой».



Но оказалось, что с точки зрения интриги высокопарные превью были далеки от реальности. У Вавринки и правда лучший бэкхенд в Туре, но вчера это не имело значения. Рафа — как банально это бы не звучало — был слишком хорош. Бывают такие дни, когда сопернику даже не получается предъявить никаких претензий — Вавринка действительно старался, правда пытался найти способ что-то сделать со всеми этими атаками в корпус, но у него не получилось. Учитывая, что в этом сезоне это удалось лишь одному человеку (когда Рафа понял, что нужно отдохнуть), вопросы по финалу исчезают.



Конечно, конкретно этот матч не изменил ничего. Рафа вернулся? Это стало понятно ещё на харде. Надаль — лучший грунтовик в истории? Это было понятно ещё несколько титулов назад. Он — великий? Ещё раньше.

Ценность этого трофея — не материальна. Надаль выстрадал эту победу. Да, тридцать пять отданных геймов говорят о другом, но им предшествовали три года пустоты, боли и страха. Вчера это закончилось. Закончилось по-настоящему. Именно поэтому Надаль держал «Кубок мушкетёров» так, как многие держат ребёнка. После этого верится, что он говорил правду — не важно, девятый это или десятый трофей. И при этом верится, что турнир был для него самым важным в истории — три года Надаль шёл к свету по терниям и наконец-то достиг его.



В преддверии женского турнира разговоров о том, что номинальные лидеры, даже в отсутствие Серены, Азаренко и Шараповой, не сумеют в большинстве своём оправдать высоких позиций, также велось немало. Если у мужчин первая ракетка мира Энди Маррей дошёл до финала, то на женских соревнованиях Анжелик Кербер продолжила своё, мягко говоря, неудачное и абсолютно не соответствующее статусу выступление в сезоне-2017. Уже в первом круге она потерпела поражение от Екатерины Макаровой, и, что самое обидное для немки, такой результат не стал сенсацией.

Пожалуй, нельзя назвать неожиданным и то обстоятельство, что не смогла защитить титул Гарбин Мугуруса. Впрочем, результат испанки можно, хоть и с большой долей допущения, назвать не провальным — Мугуруса сложила чемпионские полномочия в 1/8 финала, уступив в напряжённой борьбе Кристине Младенович, которую можно считать одним из главных открытий этого сезона.



Впрочем, ни Младенович, ни вечной неудачнице турниров «Большого шлема» датчанке Каролин Возняцки, ни даже позапрошлогодней полуфиналистке French Open, швейцарке Тимеа Бачински, повторившей свой лучший результат в этом году, не удалось стать выйти в финал от верхней половины сетки. Право побороться за трофей Сюзанны Ленглен завоевала латвийка Елена Остапенко, которой на момент старта турнира не было ещё и 20 лет.



Из шести матчей, которые Елена провела на пути к финалу, в трёх она одержала волевые победы, а в ещё одном смогла собраться после поражения во втором сете и не дала Бачински развить успех в полуфинале. Да-да, 20-летняя спортсменка хладнокровно и методично доказала своё преимущество там, где многие более опытные теннисистки уже бы «поплыли». А ведь нас ещё ждал финал…



В нижней половине турнирной таблицы выделялись два явных фаворита — Элина Свитолина и Симона Халеп. К сожалению, жребий свёл их ещё на стадии четвертьфинала, до которой украинка и румынка дошли без особых проблем. Очная дуэль финалисток соревнований в Риме получилась очень интересной, но только в двух сетах из трёх. Решающую партию Свитолина отдала «под ноль», расстроившись после того, как не сумела воспользоваться отличными шансами во втором сете.



Что интересно, в полуфинале Симоне противостояла именно та спортсменка, которая и должна была исходя из рейтинга. Каролина Плишкова, которая по ходу турнира не раз говорила, что не понимает, за счёт чего ей удаётся побеждать на грунте, оказала Халеп очень достойное сопротивление, но всё же уступила в трёх сетах.

Неопытная соперница, тяжёлая победа за плечами, придающая уверенность, один из любимых турниров — казалось, вот она — долгожданная и прекрасная возможность выиграть «мэйджор». Разумеется, так думали многие, оценивая шансы Халеп в противостоянии с Остапенко. И до поры матч оправдал эти предположения. Румынка спокойно оборонялась, дожидаясь ошибок соперницы, и довела первую партию до победы. Второй сет также начался для Симоны успешно — 3/1. А затем произошло то, чего стоит опасаться, когда ждёшь победу, а не пытаешься её добиться, — Елена просто перестала ошибаться. Раз за разом она укладывала мощнейшие удары прямо по линии — какая уж тут оборона. Юная латвийка сначала сравняла счёт, а потом с хладнокровием своего кумира — Серены Уильямс — довела матч до победы. Первый трофей — и сразу на «Шлеме». Похоже, сказки случаются и в реальности, стоит только в них поверить.