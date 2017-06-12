Ноттингем. Дзаламидзе и Морозова покидают парные соревнования

Встреча продлилась 1 час 9 минут. Дзаламидзе и Морозова трижды брали подачу соперниц, сделали два эйса и одну двойную ошибку. Элисон и Лорен реализовали четыре брейк-пойнта и один раз ошиблись при подаче.

Во втором раунде соревнований Aegon Nottingham Open в парном разряде Дэвис и Риске сыграют либо с немкой Моной Бартель и латвийкой Анастасией Севастовой, либо с британкой Хизер Уотсон и Кристиной МакХэйл из США.