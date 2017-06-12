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https://sport.mail.ru/news/tennis/30051236/
12 июня 2017, 18:54 | Теннис | GoTennis.ru

Ноттингем. Дзаламидзе и Морозова покидают парные соревнования

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и беларуска Лидия Морозова не смогли преодолеть барьер первого круга парного турнира в Ноттингеме, проиграв американкам Лорен Дэвис и Элисон Риске, — 1/6, 6/4, 6:10.

Встреча продлилась 1 час 9 минут. Дзаламидзе и Морозова трижды брали подачу соперниц, сделали два эйса и одну двойную ошибку. Элисон и Лорен реализовали четыре брейк-пойнта и один раз ошиблись при подаче.

Во втором раунде соревнований Aegon Nottingham Open в парном разряде Дэвис и Риске сыграют либо с немкой Моной Бартель и латвийкой Анастасией Севастовой, либо с британкой Хизер Уотсон и Кристиной МакХэйл из США.
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