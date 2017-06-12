Второй эшелон. Российские игроки на турнирах серии ITF

Женщины

Турниры с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

Марсель (Франция). Покрытие — грунт.

На турнире во Франции Россию представляли две теннисистки — Елизавета Куличкова и Вероника Кудерметова. Им обеим удалось дойти до второго круга соревнований, где Куличкова проиграла американке Кайле Дэй со счётом 7/5, 6/7 (7), 3/6, а Кудерметова не справилась с венгеркой Далмой Галфи — 5/7, 2/6.

Зато в парном разряде россиянки выступили гораздо успешнее. Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова стали победительницами соревнований, в финале одолев венгерку Далму Галфи и словенку Далилу Якупович со счётом 7/6 (5), 6/4.

Сербитон (Великобритания). Покрытие — трава.

На соревнования в Великобританию отправились три российские спортсменки. Из них наилучшего результата удалось достичь Евгении Родиной, которая добралась до четвертьфинала. Однако там она уступила словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 4/6, 4/6.

Турниры с призовым фондом в 60 тысяч долларов.

Брешиа (Италия). Покрытие — грунт.

На турнире в Италии выступили две россиянки — Анастасия Комардина и Виктория Каменская. Из них только Каменской удалось преодолеть барьер стартового круга соревнований, однако уже во втором раунде она потерпела поражение от итальянки Стефании Рубини со счётом 4/6, 6/7 (3).

Турниры с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

Старе-Сплавы (Чехия). Покрытие — грунт.

На соревнованиях в Чехии сыграла только одна представительница России — Анастасия Прибылова. Однако она не смогла преодолеть барьер стартового раунда соревнований, проиграв беларуске Вере Лапко со счётом 7/6 (2), 2/6, 1/6.

Эссен (Германия). Покрытие — грунт.

Двое российских теннисисток приняли участие в турнире в Германии — Марина Мельникова и Полина Лейкина. Дальше по турнирной сетке удалось пройти Мельниковой, которая добралась до четвертьфинала соревнований, где проиграла швейцарке Патти Шнидер со счётом 0/6, 1/6.

Фигейра-да-Фош (Португалия). Покрытие — хард.

На соревнования в Португалию поехали две россиянки — Валерия Зелева и Валерия Савиных. Им обеим удалось преодолеть барьер первого круга турнира, однако уже во втором Зелева уступила бельгийке Бритт Гекенс со счётом 1/6, 6/2, 3/6, а Савиных не справилась с испанкой Эстрельей Кабесой-Канделой — 6/4, 1/6, 2/6.

Бетани Бич (США). Покрытие — грунт.

На турнире в США Россия была представлена только одной спортсменкой — Никой Кухарчук. Однако она завершила борьбу в первом круге соревнований, проиграв хозяйке кортов Анне Татишвили со счётом 3/6, 4/6.

Наманган (Узбекистан). Покрытие — хард.

На соревнования в Узбекистане отправились 12 теннисисток из России. Наилучшего результата добилась Полина Монова, посеянная под вторым номером. Она и стала победительницей соревнований, в финале одолев представительницу Казахстана Гозаль Айнитдинову со счётом 1/6, 6/1, 6/2.

В парном разряде победа также осталась за россиянками. В решающем поединке Полина Монова и Ольга Дорошина обыграли россиянку Ксению Лыкину и представительницу Казахстана Нигину Абдураимову со счётом 6/2, 7/6 (8).

Турниры с призовым фондом в 15 тысяч долларов.

Минск (Беларусь). Покрытие — грунт.

На турнире в Беларуси выступили 17 российских спортсменок. Победительницей соревнований стала Дарья Кружкова, которая в финальном противостоянии взяла верх над представительницей Узбекистана Альбиной Хабибулиной со счётом 7/6 (3), 6/3.

Отличного результата удалось добиться россиянке Софии Дмитриевой в парном разряде. Вместе с беларуской Шалимар Тальби она первенствовала на соревнованиях, в финале одержав победу над хозяйками кортов Викторией Мун и Верой Соколовской, — 6/2, 7/6 (6).

Баня-Лука (Босния и Герцеговина). Покрытие — грунт.

На соревнования в Боснии и Герцеговине прибыла одна теннисистка из России — Анна Махоркина. Однако уже в первом круге турнира она потерпела поражение от японки Сацуки Такамуры со счётом 4/6, 3/6.

Мадрид (Испания). Покрытие — грунт.

На турнире в Мадриде сыграла только одна российская спортсменка — Ксения Кузнецова. Ей не удалось преодолеть барьер стартового круга соревнований, она уступила бельгийке Микаэле Бёв со счётом 1/6, 6/3, 3/6.

Хаммамет (Тунис). Покрытие — грунт.

На соревнования в Тунис прибыла лишь одна россиянка — Екатерина Овчаренко. Однако она не смогла пройти дальше первого раунда турнира, проиграв итальянке Верене Хофер со счётом 4/6, 1/6.

Мужчины

Турниры с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

Наманган (Узбекистан). Покрытие — хард.

На турнире в Узбекистане выступили девять спортсменов из России. Наилучший результат продемонстрировал Михаил Фуфыгин, который пробился в финал соревнований, но в решающем поединке уступил беларусу Дмитрию Жирмонту со счётом 6/7 (6), 3/6.

Ещё один россиянин Денис Мацукевич успешно выступил в парном разряде. Вместе с украинцем Владиславом Манафовым он стал чемпионом соревнований, в финале одолев Санжара Файзиева из Узбекистана и Тимура Хабибулина из Казахстана со счётом 6/4, 6/7 (7), 10:8.

Турниры с призовым фондом в 15 тысяч долларов.

Киселяк (Босния и Герцеговина). Покрытие — грунт.

На соревнования в Боснии и Герцеговине отправился только один российский спортсмен — Евгений Карловский. Ему удалось дойти до четвертьфинала, где он уступил Ррезарту Чунгу из Черногории со счётом 6/2, 3/6, 4/6.

Стамбул (Турция). Покрытие — грунт.

На турнире в Турции сыграло двое теннисистов из России — Иван Неделько и Иван Гахов. Дальше по турнирной сетке удалось пройти Неделько, который вышел в четвертьфинал соревнований, где потерпел поражение от Хуго Деллиена из Боливии, — 1/6, 2/6.