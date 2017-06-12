Алексей Ватутин не смог преодолеть барьер первого круга «Челленджера» в Италии

Поединок продлился 1 час 22 минуты. 257-й номер рейтинга АТР, 24-летний Алексей, трижды брал подачу оппонента и допустил восемь двойных ошибок. 25-летний Гвидо, занимающий 160-ю позицию мировой табели о рангах, реализовал семь брейк-пойнтов, выполнил два эйса и четырежды ошибался при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований Андреоцци сыграет со своим соотечественником Факундо Баньисом.