Алексей Ватутин не смог преодолеть барьер первого круга «Челленджера» в Италии
Российский теннисист Алексей Ватутин завершил выступление на «Челленджере» в Кальтаниссетте (Италия), проиграв в двух сетах аргентинцу Гвидо Андреоцци, — 1/6, 4/6.
Поединок продлился 1 час 22 минуты. 257-й номер рейтинга АТР, 24-летний Алексей, трижды брал подачу оппонента и допустил восемь двойных ошибок. 25-летний Гвидо, занимающий 160-ю позицию мировой табели о рангах, реализовал семь
Во втором круге соревнований Андреоцци сыграет со своим соотечественником Факундо Баньисом.
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