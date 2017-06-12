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https://sport.mail.ru/news/tennis/30050556/
12 июня 2017, 16:55 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин не смог преодолеть барьер первого круга «Челленджера» в Италии

Российский теннисист Алексей Ватутин завершил выступление на «Челленджере» в Кальтаниссетте (Италия), проиграв в двух сетах аргентинцу Гвидо Андреоцци, — 1/6, 4/6.

Поединок продлился 1 час 22 минуты. 257-й номер рейтинга АТР, 24-летний Алексей, трижды брал подачу оппонента и допустил восемь двойных ошибок. 25-летний Гвидо, занимающий 160-ю позицию мировой табели о рангах, реализовал семь брейк-пойнтов, выполнил два эйса и четырежды ошибался при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований Андреоцци сыграет со своим соотечественником Факундо Баньисом.
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