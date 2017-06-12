Возвращение Федерера в Штутгарте
Вместе с началом травяного сезона ожидается возвращение в тур Роджера Федерера. Швейцарец выступит на соревновании в Штутгарте.
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Турнир WTA/International. Ноттингем (Великобритания). Aegon Open Nottingham.
Призовой фонд: $ 250 000.
Покрытие: трава, открытые корты.
Дата проведения:
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Йоханна Конта (7), Анастасия Севастова (24), Лорен Дэвис (35), Люси Шафаржова (37), Элисон Риске (40), Кристина Макхэйл (45), Наоми Осака (47), Шелби Роджерс (49), Елизавета Куличкова (Q).
Отказались от участия: Юлия Путинцева (32), Моника Никулеску (48), Нао Хибино (81), Екатерина Александрова (89).
Действующий победитель: Каролина Плишкова.
Соревнование в Ноттингеме вернулось в календарь WTA в 2015 году. До этого оно прошло всего три раза с 1971 по 1973 года. При этом в 1972-м финал вообще не был доигран
Турнир WTA/International. Хертогенбосх (Нидерланды). Ricoh Open
Призовой фонд: $ 250 000.
Покрытие: трава, открытые корты.
Дата проведения:
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Доминика Цибулкова (WC), Кристина Младенович (17), Кики Бертенс (21), Коко Вандевеге (22), Ана Конюх (33), Тимя Бабош (34), Леся Цуренко (44), Ярослава Шведова (51), Наталья Вихлянцева (77), Евгения Родина (78), Анна Калинская (WC).
Отказались от участия: Агнешка Радваньска (WC), Ализе Корне (43), Елена Остапенко (50), Анника Бек (66).
Действующий победитель: Коко Вандевеге
Женский турнир в Хертогенбосхе проводится с 1996 года. Чемпионками здесь становились Мартина Хингис (2000), Жюстин Энен (2001), Ким Клейстерс (2003), Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012). В прошлом году преуспела Коко Вандевеге, которая приехала защищать свой титул. Изначально на турнир заявилась Елена Остапенко, но новоиспечённая чемпионка «Ролан Гаррос» отказалась от участия. Агнешка Радваньска сначала приняла специальное приглашение в Хертогенбосхе, но в итоге тоже снялась.
Зато в Хертогенбосх взяла «уайлд-кард» Доминика Цибулкова. Словачка неудачно выступила на «Ролан Гаррос» и с удовольствием согласилась начать травяной сезон пораньше. Кроме того с первой недели в турниры на траве включилась Кристина Младенович, идущая на шестом месте в чемпионской гонке WTA. Отметим, что организаторы выделили специальное приглашение молодой россиянке — Анне Калинской.
Турнир АТР World Tour 250. Штутгарт (Германия). Mercedes Cup.
Призовой фонд: € 701 975.
Покрытие: трава, открытые корты.
Дата проведения:
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Роджер Федерер (4), Томаш Бердых (12), Григор Димитров (13), Люка Пуи (WC), Стив Джонсон (25), Жиль Симон (30), Миша Зверев (34), Фелисьяно Лопес (37), Андрей Кузнецов (76).
Отказались от участия: Карен Хачанов (42), Иржи Веселы (59).
Действующий победитель: Доминик Тим.
Соревнование в Штутгарте проводится уже больше сотни лет. И почти всё это время это был турнир на грунте. Тут побеждали такие известные теннисисты, как Бьорн Борг (1981), Иван Лендл (1985), Андре Агасси (1988), Горан Иванишевич (1990), Томас Мустер (1995, 1996), Густаво Куэртен (1998, 2001), Рафаэль Надаль (2005, 2007),
В 2017-м турнир в Штутгарте будет первой остановкой для Федерера после Майами. Швейцарец пропустил весь грунтовый сезон, зато на траве он должен сыграть в Штутгарте, Галле и Уимблдоне. В этом сезоне у Роджера
Турнир АТР World Tour 250. Хертогенбосх (Нидерланды). Ricoh Open.
Призовой фонд: € 660 375.
Покрытие: трава, открытые корты.
Дата проведения:
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Марин Чилич (8), Александр Зверев (WC), Иво Карлович (22), Жиль Мюллер (28), Николя Маю (43), Робин Хасе (44), Адриан Маннарино (47), Стив Дарси (49), Михаил Южный (88), Евгений Донской (95), Даниил Медведев (Q).
Отказались от участия: Давид Гоффен (10) Ришар Гаске (23),
Действующий победитель: Николя Маю.
Мужской турнир в Хертогенбосхе появился в 1990 году — на 6 лет раньше, чем женский. В истории соревнования два трёхкратных чемпиона — Патрик Рафтер и Николя Маю. Француз в теории в этом году может первенствовать в четвёртый раз. В 2011-м это соревнование выиграл Дмитрий Турсунов. Россиянин был в заявочном списке со своим защищённым рейтингом и даже попадал в сетку после нескольких отказов, но в итоге он и сам не смог выступить. В основную сетку через квалификацию прошёл Даниил Медведев. Год назад россиянин в Хертогенбосхе одержал свою первую победу на уровне АТР.
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