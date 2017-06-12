Чемпионская гонка WTA. Симона Халеп вышла в лидеры
По результатам Открытого первенства Франции лидером Чемпионской гонки стала румынка Симона Халеп. Также в Топ-10 вошла латвийка Елена Остапенко, ставшая победительницей «Ролан Гаррос».
Чемпионская гонка WTA. Версия от 12 июня 2017 года.
1. (5) Симона Халеп (Румыния) — 3.490 очков.
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) — 3.287.
3. (1) Элина Свитолина (Украина) — 3.275.
4. (25) Елена Остапенко (Латвия) — 2.877.
5. (4) Каролин Возняцки (Дания) — 2.671.
6. (7) Кристина Младенович (Франция) — 2.553.
7. (6) Винус Уильямс (США) — 2.367.
8. (3) Йоханна Конта (Великобритания) — 2.256.
9. (8) Светлана Кузнецова (Россия) — 2.055.
10. (9) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1.612.
12. (10) Елена Веснина (Россия) — 1.600.
26. (27) Дарья Касаткина (Россия) — 953….
42. (42) Екатерина Макарова (Россия) — 668….
55. (49) Наталья Вихлянцева (Россия) — 551….
60. (61) Екатерина Александрова (Россия) — 519….
78. (71) Евгения Родина (Россия) — 415….
102. (88) Мария Шарапова (Россия) — 310.
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