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https://sport.mail.ru/news/tennis/30048874/
12 июня 2017, 13:25 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка WTA. Симона Халеп вышла в лидеры

По результатам Открытого первенства Франции лидером Чемпионской гонки стала румынка Симона Халеп. Также в Топ-10 вошла латвийка Елена Остапенко, ставшая победительницей «Ролан Гаррос».

Чемпионская гонка WTA. Версия от 12 июня 2017 года.

1. (5) Симона Халеп (Румыния) — 3.490 очков.

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) — 3.287.

3. (1) Элина Свитолина (Украина) — 3.275.

4. (25) Елена Остапенко (Латвия) — 2.877.

5. (4) Каролин Возняцки (Дания) — 2.671.

6. (7) Кристина Младенович (Франция) — 2.553.

7. (6) Винус Уильямс (США) — 2.367.

8. (3) Йоханна Конта (Великобритания) — 2.256.

9. (8) Светлана Кузнецова (Россия) — 2.055.

10. (9) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1.612.

12. (10) Елена Веснина (Россия) — 1.600.

26. (27) Дарья Касаткина (Россия) — 953….

42. (42) Екатерина Макарова (Россия) — 668….

55. (49) Наталья Вихлянцева (Россия) — 551….

60. (61) Екатерина Александрова (Россия) — 519….

78. (71) Евгения Родина (Россия) — 415….

102. (88) Мария Шарапова (Россия) — 310.
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