Рафаэль Надаль: Рассчитывал, что в 2017 году уже буду сидеть с удочкой на Мальорке
Испанец Рафаэль Надаль рассказал, задумывался ли он о том, что десять раз выиграет «Ролан Гаррос».
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«В 2005 году я не думал, что так долго буду играть в теннис и одержу столько побед. Скорее я рассчитывал, что в 2017 году уже буду сидеть с удочкой на Мальорке.
Для меня много значит и этот турнир и моё беспрецедентное достижение. Я рад, что смог всего этого добиться, но это значит, что это под силу и
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