Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30048771/
12 июня 2017, 13:01 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Рассчитывал, что в 2017 году уже буду сидеть с удочкой на Мальорке

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, задумывался ли он о том, что десять раз выиграет «Ролан Гаррос».

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> рассказал задумывался ли он о том что десять раз выиграет <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В 2005 году я не думал, что так долго буду играть в теннис и одержу столько побед. Скорее я рассчитывал, что в 2017 году уже буду сидеть с удочкой на Мальорке.

Для меня много значит и этот турнир и моё беспрецедентное достижение. Я рад, что смог всего этого добиться, но это значит, что это под силу и кому-то ещё. Но для этого нужны правильные обстоятельства и компоненты. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь увидеть, как кто-то из игроков выступит на «Ролан Гаррос» лучше меня, — приводит слова Надаля BBC.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 июня

Рафаэль Надаль: Рассчитывал, что в 2017 году уже буду сидеть с удочкой на Мальорке

WTA представила кандидаток на победу в номинации "Лучший удар мая" (видео)

Чемпионская гонка U-21. Карен Хачанов поднялся на третью позицию