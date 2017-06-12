Рафаэль Надаль: Рассчитывал, что в 2017 году уже буду сидеть с удочкой на Мальорке

«В 2005 году я не думал, что так долго буду играть в теннис и одержу столько побед. Скорее я рассчитывал, что в 2017 году уже буду сидеть с удочкой на Мальорке.

Для меня много значит и этот турнир и моё беспрецедентное достижение. Я рад, что смог всего этого добиться, но это значит, что это под силу и кому-то ещё. Но для этого нужны правильные обстоятельства и компоненты. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь увидеть, как кто-то из игроков выступит на «Ролан Гаррос» лучше меня, — приводит слова Надаля BBC.