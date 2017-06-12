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https://sport.mail.ru/news/tennis/30048657/
12 июня 2017, 12:43 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Карен Хачанов поднялся на третью позицию

Российский теннисист Карен Хачанов, ставший участником 1/8 финала «Ролан Гаррос», поднялся на три позиции и теперь занимает третье место в новой версии Чемпионской гонки АТР для игроков не старше 21 года.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> ставший участником 1/8 финала <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> поднялся на три позиции и теперь занимает третье место в новой версии Чемпионской гонки <span class=error>АТР</span> для игроков не старше 21 года. Увеличить
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 12 июня 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2140
2. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 676
3. (6) Карен Хачанов (Россия) — 515
4. (3) Хён Чон (Южная Корея) — 505
5. (4) Фрэнсис Тиафо (США) — 407
6. (5) Эрнесто Эскобедо (США) — 358
7. (7) Джаред Дональдсон (США) — 337
8. (8) Даниил Медведев (Россия) — 325
9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 306
10. (11) Андрей Рублёв (Россия) — 288.
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Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP и занимает 44-е место

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
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12 июня

Чемпионская гонка U-21. Карен Хачанов поднялся на третью позицию

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