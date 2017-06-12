Чемпионская гонка U-21. Карен Хачанов поднялся на третью позицию
Российский теннисист Карен Хачанов, ставший участником 1/8 финала «Ролан Гаррос», поднялся на три позиции и теперь занимает третье место в новой версии Чемпионской гонки АТР для игроков не старше 21 года.
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 12 июня 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2140
2. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 676
3. (6) Карен Хачанов (Россия) — 515
4. (3) Хён Чон (Южная Корея) — 505
5. (4) Фрэнсис Тиафо (США) — 407
6. (5) Эрнесто Эскобедо (США) — 358
7. (7) Джаред Дональдсон (США) — 337
8. (8) Даниил Медведев (Россия) — 325
9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 306
10. (11) Андрей Рублёв (Россия) — 288.
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