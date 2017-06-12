Вынужденная остановка. Шарапова пропустит травяной сезон
Из-за травмы, полученной на турнире в Риме, Мария Шарапова полностью пропустит травяной сезон. Возвращение запланировано на конец июля.
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Неудачные римские каникулы
Возвращение Марии Шараповой в теннис после дисквалификации пока получается далеко на таким, о каком мечтали болельщики россиянки. Если первая неделя была близка к идеалу (полуфинал в первом турнире после паузы в Штутгарте), то дальше начались сложности. В Мадриде было раннее поражение от Эжени Бушар, для которой это был единственный удачный турнир за несколько месяцев. Но куда трагичнее завершилось соревнование в Риме. Сначала стало известно, что Марии не предоставили «уайлд-кард» даже в квалификацию «Ролан Гаррос». И в тот же вечер россиянка не смогла доиграть матч против
«К сожалению, после дополнительных обследований стало понятно, что надрыв мышцы, полученный в Риме, не позволит мне выступить на травяных турнирах, на которых я планировала сыграть. Я хочу поблагодарить LTA за их великолепную поддержку моего возвращения и предоставление мне “уайлд-кард” в Бирмингем. Надеюсь, многие из вас всё равно придут на этот турнир. Я жду встречи с вами там в следующем году. Сейчас я продолжу делать всё, чтобы как можно быстрее восстановиться. Я планирую вернуться на корт в Стэнфорде», — написала Мария в своём «Фейсбуке».
Предполагаемое участие Шараповой в квалификации Уимблдона серьёзно повышало интерес к этому соревнованию.
А в Бирмингеме теперь освободилась одна «уайлд-кард» в основную сетку. В теории её могут израсходовать на свежеиспечённую чемпионку «Ролан Гаррос» — Елену Остапенко, которая не попала на тот турнир по рейтингу. Хотя всё может быть гораздо проще —
Новая эпопея с «уайлд-кард»
Россиянка запланировала своё возвращение на турнире в Стэнфорде, который пройдёт в самом конце июля. До старта US Open к то времени останется один месяц, а заявки в основную сетку принимаются за шесть недель. Словом,
То есть нас может ждать новая эпопея под названием: «Дадут ли Шараповой «уайлд-кард». Есть ощущение, что американцы в этом плане пойдут по пути получения прибыли и не откажут бывшей чемпионке, хотя после того как «Ролан Гаррос» не дал даже в приглашении в квалификацию, тяжело быть в
Кстати именно на турнире в Стэнфорде изначально своё возвращение запланировала Виктория Азаренко. В итоге белоруска появится на корте даже раньше — на следующей неделе в Мальорке. Она пропустила больше года, поэтому тоже начнёт без рейтинга. Но для неё ситуация совсем другая, ведь её пауза была связана с рождением ребёнка. Таким образом белоруска получила защищённый рейтинг, который она уже использовала, чтобы заявиться на Уимблдон. Поэтому у Виктории не должно быть проблем с попаданиями на турниры.
У Марии всё сложнее, но вся эта ситуация наглядно показывает, что споры о «уайлд-кард» — второстепенны. Если Шараповой удастся избежать травм, то рано или поздно она вернёт необходимый рейтинг. Пока что травма Марии оставила болельщиков без Шараповой на время травяного сезона. Армия фанатов россиянки считала дни до Штутгарта, теперь пора пометить на календаре турнир в Стэнфорде и надеется, что к этому времени пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» будет в порядке.
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