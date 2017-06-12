Вынужденная остановка. Шарапова пропустит травяной сезон

Неудачные римские каникулы

Возвращение Марии Шараповой в теннис после дисквалификации пока получается далеко на таким, о каком мечтали болельщики россиянки. Если первая неделя была близка к идеалу (полуфинал в первом турнире после паузы в Штутгарте), то дальше начались сложности. В Мадриде было раннее поражение от Эжени Бушар, для которой это был единственный удачный турнир за несколько месяцев. Но куда трагичнее завершилось соревнование в Риме. Сначала стало известно, что Марии не предоставили «уайлд-кард» даже в квалификацию «Ролан Гаррос». И в тот же вечер россиянка не смогла доиграть матч против Лучич-Барони из-за травмы.

Из-за пропуска «Ролан Гаррос» в календаре Марии образовалась пауза почти в месяц, поэтому была надежда, что она сумеет вылечиться и подготовиться к травяному сезону. Россиянка получила «уайлд-кард» на турнир в Бирмингеме, а также заявилась в квалификацию Уимблдона. Однако ещё до старта травяного сезона стало ясно, что он для Марии в 2017 году так и не начнётся.

«К сожалению, после дополнительных обследований стало понятно, что надрыв мышцы, полученный в Риме, не позволит мне выступить на травяных турнирах, на которых я планировала сыграть. Я хочу поблагодарить LTA за их великолепную поддержку моего возвращения и предоставление мне “уайлд-кард” в Бирмингем. Надеюсь, многие из вас всё равно придут на этот турнир. Я жду встречи с вами там в следующем году. Сейчас я продолжу делать всё, чтобы как можно быстрее восстановиться. Я планирую вернуться на корт в Стэнфорде», — написала Мария в своём «Фейсбуке».

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Предполагаемое участие Шараповой в квалификации Уимблдона серьёзно повышало интерес к этому соревнованию. Во-первых, организаторы в этом году даже продавали билеты на квалификацию, чего обычно не происходит. Во-вторых, некоторые телекомпании уже объявили о показе квалификационного турнира. Разумеется, это не совпадение, а прямой интерес к участию Марии. И пусть в итоге она не сможет сыграть на этом соревновании, но её имя поможет другим девушкам попасть на телеэкраны.



А в Бирмингеме теперь освободилась одна «уайлд-кард» в основную сетку. В теории её могут израсходовать на свежеиспечённую чемпионку «Ролан Гаррос» — Елену Остапенко, которая не попала на тот турнир по рейтингу. Хотя всё может быть гораздо проще — кто-то из местных теннисисток получит шанс сыграть в основной сетке.

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Новая эпопея с «уайлд-кард»

Россиянка запланировала своё возвращение на турнире в Стэнфорде, который пройдёт в самом конце июля. До старта US Open к то времени останется один месяц, а заявки в основную сетку принимаются за шесть недель. Словом, из-за пропуска травяного сезона Шарапова не сможет поправить положение в рейтинге и напрямую отобраться в основную сетку US Open.

То есть нас может ждать новая эпопея под названием: «Дадут ли Шараповой «уайлд-кард». Есть ощущение, что американцы в этом плане пойдут по пути получения прибыли и не откажут бывшей чемпионке, хотя после того как «Ролан Гаррос» не дал даже в приглашении в квалификацию, тяжело быть в чём-то уверенным. По крайней мере текущего рейтинга россиянке хватит, чтобы пройти в квалификацию, так что если Шарапова будет здорова, то совсем US Open уж не пропустит.



Кстати именно на турнире в Стэнфорде изначально своё возвращение запланировала Виктория Азаренко. В итоге белоруска появится на корте даже раньше — на следующей неделе в Мальорке. Она пропустила больше года, поэтому тоже начнёт без рейтинга. Но для неё ситуация совсем другая, ведь её пауза была связана с рождением ребёнка. Таким образом белоруска получила защищённый рейтинг, который она уже использовала, чтобы заявиться на Уимблдон. Поэтому у Виктории не должно быть проблем с попаданиями на турниры.

У Марии всё сложнее, но вся эта ситуация наглядно показывает, что споры о «уайлд-кард» — второстепенны. Если Шараповой удастся избежать травм, то рано или поздно она вернёт необходимый рейтинг. Пока что травма Марии оставила болельщиков без Шараповой на время травяного сезона. Армия фанатов россиянки считала дни до Штутгарта, теперь пора пометить на календаре турнир в Стэнфорде и надеется, что к этому времени пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» будет в порядке.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVOtSucjikW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I could get used to these late afternoons when the sun doesn't set until 9pm and you're in nature (in the middle of nowhere!!) with good people (competitive people!!), the chill playlist playing from a little speaker and French saussision.... ready for your summer Holidays yet? ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-12T06:40:40+00:00">Июн 11 2017 в 11:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>