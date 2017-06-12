Елена Остапенко поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA после победы на «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Латвийка Елена Остапенко после победы на Открытом чемпионате Франции поднялась на 35 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.
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Остапенко в субботу обыграла третью ракетку «Ролан Гаррос» румынку Симону Халеп и стала первой теннисисткой из Латвии, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. После победы в Париже 20-летняя теннисистка набрала 3155 баллов и поднялась с 47-го на 12-е место рейтинга. Датчанка Каролина Возняцки, проигравшая в четвертьфинале Остапенко, поднялась вернулась в топ-10 на седьмую строчку.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова, уступившая Возняцки в четвертом круге «Ролан Гаррос», сохранила за собой девятое место.
Рейтинг WTA, версия от 12 июня:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7035 очков,
2 (4). Симона Халеп (Румыния) — 6850,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690,
4 (2). Серена Уильямс (США) — 4810,
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4765,
6 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420,
7 (12). Каролина Возняцки (Дания) — 4345,
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310,
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985….
16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2876….
18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580….
29 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….
41 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1265….
74 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 766….
76 (86). Екатерина Александрова (Россия) — 764….
80 (80). Евгения Родина (Россия) — 738….
175 (178). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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