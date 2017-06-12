Елена Остапенко поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA после победы на «Ролан Гаррос»

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Остапенко в субботу обыграла третью ракетку «Ролан Гаррос» румынку Симону Халеп и стала первой теннисисткой из Латвии, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. После победы в Париже 20-летняя теннисистка набрала 3155 баллов и поднялась с 47-го на 12-е место рейтинга. Датчанка Каролина Возняцки, проигравшая в четвертьфинале Остапенко, поднялась вернулась в топ-10 на седьмую строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова, уступившая Возняцки в четвертом круге «Ролан Гаррос», сохранила за собой девятое место.

Рейтинг WTA, версия от 12 июня:

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7035 очков,

2 (4). Симона Халеп (Румыния) — 6850,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690,

4 (2). Серена Уильямс (США) — 4810,

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4765,

6 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420,

7 (12). Каролина Возняцки (Дания) — 4345,

8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310,

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985….

16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2876….

18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580….

29 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….

41 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1265….

74 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 766….

76 (86). Екатерина Александрова (Россия) — 764….

80 (80). Евгения Родина (Россия) — 738….

175 (178). Мария Шарапова (Россия) — 310.