Виктория Азаренко выбыла из мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации

Белорусская теннисистка Вера Лапко пробилась в финал турнира ИТФ в Чехии. В матче ½ финала наша соотечественница обыграла Шанталь Скамлову из Словакии — 6:4, 1:6, 6:4. В решающем матче Лапко встретится с еще другой словачкой Анной-Каролиной Шмидловой (250 ВТА).