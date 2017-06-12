Виктория Азаренко выбыла из мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации
Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга ВТА. С понедельника 12 июня из него выбыла
экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, чьи прошлогодние очки сгорели после завершения «Ролан Гаррос». На корт белоруска планирует возвратиться на турнире в Мальорке, который стартуе 18 июня.
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Новоиспеченная чемпионка Открытого чемпионата Франции Елена Остапенко из Латвии поднялась с 47-го на 12-е.
Рейтинг WTA от 12 июня:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков
2 (4). Симона Халеп (Румыния) — 6850
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690
4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4765
6 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420
7 (12). Каролин Возняцки (Дания) — 4345
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985
… 90 (98). Александра Саснович — 686
…137 (143). Ольга Говорцова — 398
…148 (116). Арина Соболенко — 378
…238 (243). Вера Лапко — 214.
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