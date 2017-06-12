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https://sport.mail.ru/news/tennis/30047600/
12 июня 2017, 10:14 | Теннис | «Прессбол»

Виктория Азаренко выбыла из мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации

Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга ВТА. С понедельника 12 июня из него выбыла экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, чьи прошлогодние очки сгорели после завершения «Ролан Гаррос». На корт белоруска планирует возвратиться на турнире в Мальорке, который стартуе 18 июня.

Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга <span class=error>ВТА</span>. С понедельника 12 июня из него выбыла <nobr>экс-первая</nobr> ракетка мира Виктория <span class=error>Азаренко</span> чьи прошлогодние очки сгорели после завершения <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. На корт белоруска планирует возвратиться на турнире в <span class=error>Мальорке</span> который <span class=error>стартуе</span> 18 июня. Увеличить
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Новоиспеченная чемпионка Открытого чемпионата Франции Елена Остапенко из Латвии поднялась с 47-го на 12-е.

Рейтинг WTA от 12 июня:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков

2 (4). Симона Халеп (Румыния) — 6850

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690

4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4765

6 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420

7 (12). Каролин Возняцки (Дания) — 4345

8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985

… 90 (98). Александра Саснович — 686
…137 (143). Ольга Говорцова — 398
…148 (116). Арина Соболенко — 378
…238 (243). Вера Лапко — 214.

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