Чемпионка Roland Garros Остапенко поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Представительница Латвии Елена Остапенко поднялась с 47-го на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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На прошлой неделе 20-летняя Остапенко впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Спортсменка из Латвии стала первой «несеянной» теннисисткой с 1933 года, сумевшей выиграть самый престижный грунтовый турнир. В финале она обыграла румынку Симону Халеп, которая поднялась в рейтинге с четвертой на вторую строчку.
Лидерство сохранила немка Ангелик Кербер, на третьей строчке расположилась чешка Каролина Плишкова. Американка Серена Уильямс, которая приостановила карьеру
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась на девятом месте. Елена Веснина опустилась на 16-ю строчку, Анастасия Павлюченкова — на 18-ю, Дарья Касаткина — на 29-ю, Екатерина Макарова — на 41-ю, Наталья Вихлянцева сохранила 74-ю позицию, Евгения Родина — 80-ю. Екатерина Александрова поднялась с 86-го на 76-е место, Мария Шарапова — с 178-го на 175-е.
Рейтинг WTA от 12 июня:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков.
2 (4). Симона Халеп (Румыния) — 6850.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690.
4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4765.
6 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420.
7 (12). Каролин Возняцки (Дания) — 4345.
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985.
16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2876….
18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580….
29 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….
41 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1265….
74 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 766….
76 (86). Екатерина Александрова (Россия) — 764….
80 (80). Евгения Родина (Россия) — 738….
175 (178). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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