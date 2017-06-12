Чемпионка Roland Garros Остапенко поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA

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На прошлой неделе 20-летняя Остапенко впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Спортсменка из Латвии стала первой «несеянной» теннисисткой с 1933 года, сумевшей выиграть самый престижный грунтовый турнир. В финале она обыграла румынку Симону Халеп, которая поднялась в рейтинге с четвертой на вторую строчку.

Лидерство сохранила немка Ангелик Кербер, на третьей строчке расположилась чешка Каролина Плишкова. Американка Серена Уильямс, которая приостановила карьеру из-за беременности, опустилась на четвертую позицию.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась на девятом месте. Елена Веснина опустилась на 16-ю строчку, Анастасия Павлюченкова — на 18-ю, Дарья Касаткина — на 29-ю, Екатерина Макарова — на 41-ю, Наталья Вихлянцева сохранила 74-ю позицию, Евгения Родина — 80-ю. Екатерина Александрова поднялась с 86-го на 76-е место, Мария Шарапова — с 178-го на 175-е.

Рейтинг WTA от 12 июня:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков.

2 (4). Симона Халеп (Румыния) — 6850.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690.

4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4765.

6 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420.

7 (12). Каролин Возняцки (Дания) — 4345.

8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985.

16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2876….

18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580….

29 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….

41 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1265….

74 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 766….

76 (86). Екатерина Александрова (Россия) — 764….

80 (80). Евгения Родина (Россия) — 738….

175 (178). Мария Шарапова (Россия) — 310.