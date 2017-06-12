Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP и занимает 44-е место
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
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Хачанов на минувшей неделе дошел до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где уступил первой ракетке мира Энди Маррею. После «Ролан Гаррос» 21-летний россиянин набрал 515 очков и совершил рывок в Чемпионской гонке с 72-го на 44-е место. Лидирует
Чемпионская гонка ATP, версия от 12 июня:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165,
4 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3140,
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 2140,
6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1975,
7 (13). Энди Маррей (Великобритания) — 1930,
8 (6). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820,
9 (10). Пабло
10 (8).
44 (72). Карен Хачанов (Россия) — 515….
73 (65). Даниил Медведев (Россия) — 365….
77 (74). Андрей Рублев (Россия) — 353….
79 (70). Андрей Кузнецов (Россия) — 350….
89 (79). Евгений Донской (Россия) — 324.
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