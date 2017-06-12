Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP и занимает 44-е место

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Хачанов на минувшей неделе дошел до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где уступил первой ракетке мира Энди Маррею. После «Ролан Гаррос» 21-летний россиянин набрал 515 очков и совершил рывок в Чемпионской гонке с 72-го на 44-е место. Лидирует по-прежнему испанец Рафаэль Надаль, ставший в воскресенье десятикратным победителем «Ролан Гаррос».

Чемпионская гонка ATP, версия от 12 июня:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165,

4 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3140,

5 (4). Александр Зверев (Германия) — 2140,

6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1975,

7 (13). Энди Маррей (Великобритания) — 1930,

8 (6). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820,

9 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1740,

10 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1570….

44 (72). Карен Хачанов (Россия) — 515….

73 (65). Даниил Медведев (Россия) — 365….

77 (74). Андрей Рублев (Россия) — 353….

79 (70). Андрей Кузнецов (Россия) — 350….

89 (79). Евгений Донской (Россия) — 324.