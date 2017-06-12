Победитель Roland Garros Надаль поднялся на вторую строчку рейтинга ATP

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В воскресенье Надаль в 10-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В финале он в трех сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку, который сохранил третью строчку. Лидерство сохранил британец Энди Маррей, серб Новак Джокович опустился со второй позиции на четвертую.

Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся в рейтинге на 14 позиций и занимает теперь 39-ю строчку. На Открытом чемпионате Франции он дошел до стадии 1/8 финала, что стало его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 65-е место, Евгений Донской — на 95-е, Михаил Южный сохранил 86-ю строчку, Андрей Кузнецов опустился на 79-ю позицию.

Рейтинг ATP от 12 июня:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 9890 очков.

2 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285.

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6175.

4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5805.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 4945.

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4450.

7 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 4115.

8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3985.

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3830.

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 3070….

39 (53). Карен Хачанов (Россия) — 860….

65 (66). Даниил Медведев (Россия) — 782….

79 (73). Андрей Кузнецов (Россия) — 615….

86 (86). Михаил Южный (Россия) — 624….

95 (99). Евгений Донской (Россия) — 558.