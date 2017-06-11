Рафаэль Надаль: Всё произошедшее было волшебным
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой, благодаря которой он стал десятикратным чемпионом «Ролан Гаррос».
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© AFP 2017
«Секрет успеха — это ежедневная упорная работа над собой. Но в этом году успех на “Ролан Гаррос” потребовал немного волшебства, всё произошедшее было волшебным. Круто, что всё так сложилось», — цитирует Надаля американский журналист Мэтт Кронин.
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