Рафаэль Надаль: Всё произошедшее было волшебным

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«Секрет успеха — это ежедневная упорная работа над собой. Но в этом году успех на “Ролан Гаррос” потребовал немного волшебства, всё произошедшее было волшебным. Круто, что всё так сложилось», — цитирует Надаля американский журналист Мэтт Кронин.