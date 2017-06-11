Елизавета Куличкова сыграет с Яниной Викмайер на старте турнира в Ноттингеме
В Ноттингеме завершился квалификационный раунд турнира Aegon Open Nottingham. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке турнира.
Единственная российская теннисистка, прошедшая квалификацию, — Елизавета Куличкова — на старте сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер.
В случае победы в первом круге, Елизавета может встретиться с первой ракеткой соревнований, британкой Йоханной Контой.
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