Десятикратный! Надаль выиграл Roland Garros
Рафаэль Надаль переиграл Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1) и завоевал свой 10-й титул на Открытом чемпионате Франции и 15-й на «Больших шлемах» в карьере.
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После всего того, что происходило на протяжении грунтового сезона-2017 — Рафаэль Надаль был не просто фаворитом Roland Garros, а фаворитом с большой буквы — главным, железным, единственным….
А уже по ходу турнира в Париже его игра и статистика снова и снова убеждали в тотальном превосходстве майоркинца над всеми остальными. Пока действующий чемпион Новак Джокович пять сетов сражался с Диего Шварцманом, а первая ракетка мира Энди Маррэй раздавал партии Андрею Кузнецову и Мартину Клижану, Рафа не то что не отдавал соперникам ни партии — он в шести матчах проиграл всего 29 геймов. Его личный рекорд в Париже, где Надаль и до этого воскресенья завоевал не много не мало девять титулов. Ни одному из своих оппонентов он вообще не давал развернуться, а в пятничном полуфинале деморализовал опасного Доминика Тима, поквитавшись с ним за единственное поражение на грунте в этом году.
При этом, будучи человеком скромным и немного суеверным, испанец на каждой
Впрочем, эмоции 32-летнего теннисиста после победы в финале говорят о другом. Историческое достижение — стать первым в Открытой эре человеком, выигравшим один и тот же турнир «Большого шлема» десять (!) раз — многое значит для Надаля. Его падение на корт, его слегка ошалевший взгляд во время первого чемпионского интервью, его слова об «эмоциональности момента», широченная улыбка и объятия с Кубком мушкетеров — все это лучше всяких слов говорит о том, чем для майоркинца является эта победа.
Это первый титул Надаля на Открытом чемпионате Франции и на турнирах «Большого шлема» вообще с 2014 года — после трудных месяцев борьбы за свое здоровье, потери уверенности в себе, тяжелых разговоров о том, что его время безвозвратно ушло, и упорной, несмотря ни на что, работы над собой. И теперь — грунтовый король
В финале Надалю, может быть, немного неожиданно противостоял чемпион Roland Garros-2015 Стэн Вавринка, который оставался незамеченным на протяжении большей части грунтового сезона, но на главном земляном турнире добрался до титульной встречи, сломив в фантастическом полуфинале сопротивление Энди Маррэя.
Прежде швейцарец с испанцем встречались друг с другом 18 раз. 15 из этих матчей завершились победой Рафаэля, в том числе — один на Roland Garros. В четвертьфинале-2013 он победил со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Удивительно, но и финальный поединок четыре года спустя поединок завершился с точном таким же счетом.
Надаль, прямо скажем, не позволил сопернику сделать вообще ничего. Стэну по окончании финала даже пришлось публично извиняться за свою игру. Если испанец и нервничал, выйдя на корт, то очень тщательно это скрывал. Рафаэль отлично смотрелся на задней линии, гоняя соперника
Единственная возможность зацепиться была у Вавринки разве что в третьем гейме стартовой партии, когда у него имелся
Завоевав 15-й титул на мэйджорах, Надаль оторвался от Пита Сампраса и вышел на чистое второе место по этому показателю. Теперь он уступает только самому принципиальному своему сопернику — Роджеру Федереру, в активе которого — 18 «Больших шлемов». В понедельник 31-летний испанец, ударно проводящий сезон-2017, поднимется на второе место в рейтинге ATP. Но является ли это его пределом?
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