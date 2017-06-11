Десятикратный! Надаль выиграл Roland Garros

После всего того, что происходило на протяжении грунтового сезона-2017 — Рафаэль Надаль был не просто фаворитом Roland Garros, а фаворитом с большой буквы — главным, железным, единственным….

А уже по ходу турнира в Париже его игра и статистика снова и снова убеждали в тотальном превосходстве майоркинца над всеми остальными. Пока действующий чемпион Новак Джокович пять сетов сражался с Диего Шварцманом, а первая ракетка мира Энди Маррэй раздавал партии Андрею Кузнецову и Мартину Клижану, Рафа не то что не отдавал соперникам ни партии — он в шести матчах проиграл всего 29 геймов. Его личный рекорд в Париже, где Надаль и до этого воскресенья завоевал не много не мало девять титулов. Ни одному из своих оппонентов он вообще не давал развернуться, а в пятничном полуфинале деморализовал опасного Доминика Тима, поквитавшись с ним за единственное поражение на грунте в этом году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Nadal lifts his 15th Grand Slam and 10th French Open title <br>??????????<a href="https://twitter.com/hashtag/RolandGarros?src=hash">#RolandGarros</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FrenchOpen?src=hash">#FrenchOpen</a> <a href="https://t.co/90vUfoHsat">pic.twitter.com/90vUfoHsat</a></p>— Messi World (@MessiWorId) <a href="https://twitter.com/MessiWorId/status/873936290764509184">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

При этом, будучи человеком скромным и немного суеверным, испанец на каждой пресс-конференции твердил, что не хочет думать ни о своем статусе фаворита, ни о приближающейся исторической 10-й победе, ни о чем-либо еще. «Главное, — говорил Рафаэль, — что я играю очень хорошо». А о маячившей на горизонте десиме с улыбкой говорил: «Девять титулов — это и так очень здорово, разве нет? А 10 лишь на десять процентов больше. Сейчас девять — мое любимое число. Но если завоюю титул, полюблю и десятку».

Впрочем, эмоции 32-летнего теннисиста после победы в финале говорят о другом. Историческое достижение — стать первым в Открытой эре человеком, выигравшим один и тот же турнир «Большого шлема» десять (!) раз — многое значит для Надаля. Его падение на корт, его слегка ошалевший взгляд во время первого чемпионского интервью, его слова об «эмоциональности момента», широченная улыбка и объятия с Кубком мушкетеров — все это лучше всяких слов говорит о том, чем для майоркинца является эта победа.

Это первый титул Надаля на Открытом чемпионате Франции и на турнирах «Большого шлема» вообще с 2014 года — после трудных месяцев борьбы за свое здоровье, потери уверенности в себе, тяжелых разговоров о том, что его время безвозвратно ушло, и упорной, несмотря ни на что, работы над собой. И теперь — грунтовый король по-настоящему вернулся и сделал, казалось бы, нереальное.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rafa with the ball kids. <a href="https://t.co/uhmvrCnTj7">pic.twitter.com/uhmvrCnTj7</a></p>— RafaNadalFANS (@RafaNadalFANS) <a href="https://twitter.com/RafaNadalFANS/status/873937543762518016">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В финале Надалю, может быть, немного неожиданно противостоял чемпион Roland Garros-2015 Стэн Вавринка, который оставался незамеченным на протяжении большей части грунтового сезона, но на главном земляном турнире добрался до титульной встречи, сломив в фантастическом полуфинале сопротивление Энди Маррэя.

Прежде швейцарец с испанцем встречались друг с другом 18 раз. 15 из этих матчей завершились победой Рафаэля, в том числе — один на Roland Garros. В четвертьфинале-2013 он победил со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Удивительно, но и финальный поединок четыре года спустя поединок завершился с точном таким же счетом.

Надаль, прямо скажем, не позволил сопернику сделать вообще ничего. Стэну по окончании финала даже пришлось публично извиняться за свою игру. Если испанец и нервничал, выйдя на корт, то очень тщательно это скрывал. Рафаэль отлично смотрелся на задней линии, гоняя соперника туда-сюда, посылал мячи с невероятными скоростью и вращением, пробивал слева по линиям, не стесняясь, шел вперед и здорово играл с лета и почти не ошибался. Четвертый «сеяный» завершил матч с 27 активно выигранными выигранными очками при всего 12 невынужденных, в то время как у швейцарца эти показатели составили 19:29.

Единственная возможность зацепиться была у Вавринки разве что в третьем гейме стартовой партии, когда у него имелся брейк-пойнт, но там он ошибся с приема. Надаль удержал свою подачу, а потом швейцарцу пришлось потрудиться, чтобы взять свою и сделать счет 2:2. После этого Надаль выиграл семь геймов подряд и повел 3:0 во втором сете. Завершить в свою пользу партию труда ему не составило. С брейка начал майоркинец и третий сет, и, даже имея огромное преимущество в счете, неустанно боролся за каждый мяч. Благодаря этому он взял еще одну чужую подачу в пятом гейме, «под ноль» выиграл свой шестой и дожал деморализованного соперника в седьмом. На первом матчболе Надаль допустил редкую ошибку, а на втором вынудил оппонента отправить мяч в сетку — 6:2, 6:3, 6:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CHAMP10N?src=hash">#CHAMP10N</a> <a href="https://t.co/BV0M1qE7NE">pic.twitter.com/BV0M1qE7NE</a></p>— Rafa Nadal (@RafaelNadal) <a href="https://twitter.com/RafaelNadal/status/873936215178964992">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Завоевав 15-й титул на мэйджорах, Надаль оторвался от Пита Сампраса и вышел на чистое второе место по этому показателю. Теперь он уступает только самому принципиальному своему сопернику — Роджеру Федереру, в активе которого — 18 «Больших шлемов». В понедельник 31-летний испанец, ударно проводящий сезон-2017, поднимется на второе место в рейтинге ATP. Но является ли это его пределом?