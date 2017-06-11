Рафаэль Надаль: Это самый важный турнир в моей жизни

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«Поздравляю Стэна — он провёл чудесный турнир. Да и все последние годы твоей карьеры стали по-настоящему увлекательными. Надеюсь, ты продолжишь в том же духе и дальше.

Сейчас мне сложно говорить, но я должен поблагодарить все, кто участвовал в организации этого турнира, всех, кто помогал.

Я возвращаюсь в Париж и всегда вижу знакомые лица. Я не могу сравнивать «Ролан Гаррос» с другими соревнованиями — это самый важный турнир в моей жизни. Победа навсегда останется в моём сердце.

Спасибо всем друзьями, семье и команде. И конечно же, — дяде Тони. Он был со мной с тех пор, как мне исполнилось три года. Без него я бы ничего не выиграл, — сказал Надаль после матча.