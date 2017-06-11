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11 июня 2017, 19:32 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль гарантировал себе участие в Итоговом чемпионате АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль благодаря победе на «Ролан Гаррос» досрочно квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт с 12 по 19 ноября в Лондоне.

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© AFP 2017

В понедельник, 12 июня, в активе Надаля будет 6.915 очков в Чемпионской гонке, тогда как максимально возможный проходной балл на Итоговый турнир составит 6.245 очков (эта цифра будет постепенно снижаться каждую неделю).
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