Рафаэль Надаль гарантировал себе участие в Итоговом чемпионате АТР

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В понедельник, 12 июня, в активе Надаля будет 6.915 очков в Чемпионской гонке, тогда как максимально возможный проходной балл на Итоговый турнир составит 6.245 очков (эта цифра будет постепенно снижаться каждую неделю).