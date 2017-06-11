Стэн Вавринка: Должен извиниться за свою игру

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я просто хочу его поздравить. Рафа делает невозможные вещи, это просто невероятно. Мои поздравления ему и его команде.

А вот перед своим штабом я должен извиниться за свою игру. Мне нечего сказать про финальный матч. Я мечтал совсем о другом, но говорю спасибо всем, кто меня поддерживал. Прошедшие две недели были отличными, а сегодня было очень сложно. Ну и конечно спасибо организаторам — отличный турнир, — сказал Вавринка на церемонии награждения.