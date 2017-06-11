Стэн Вавринка: Должен извиниться за свою игру
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос».
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© AFP 2017
«Я просто хочу его поздравить. Рафа делает невозможные вещи, это просто невероятно. Мои поздравления ему и его команде.
А вот перед своим штабом я должен извиниться за свою игру. Мне нечего сказать про финальный матч. Я мечтал совсем о другом, но говорю спасибо всем, кто меня поддерживал. Прошедшие две недели были отличными, а сегодня было очень сложно. Ну и конечно спасибо организаторам — отличный турнир, — сказал Вавринка на церемонии награждения.
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