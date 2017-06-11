Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30044897/
11 июня 2017, 19:33 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка: Должен извиниться за свою игру

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос».

Болельщики приветствуют триумф Надаля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

«Я просто хочу его поздравить. Рафа делает невозможные вещи, это просто невероятно. Мои поздравления ему и его команде.

А вот перед своим штабом я должен извиниться за свою игру. Мне нечего сказать про финальный матч. Я мечтал совсем о другом, но говорю спасибо всем, кто меня поддерживал. Прошедшие две недели были отличными, а сегодня было очень сложно. Ну и конечно спасибо организаторам — отличный турнир, — сказал Вавринка на церемонии награждения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
11 июня

Рафаэль Надаль: Это самый важный турнир в моей жизни

Стэн Вавринка: Должен извиниться за свою игру

Рафаэль Надаль гарантировал себе участие в Итоговом чемпионате АТР