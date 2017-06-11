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https://sport.mail.ru/news/tennis/30044841/
11 июня 2017, 19:13 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Невозможно описать то, что я сейчас чувствую

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой, благодаря которой он стал десятикратным чемпионом «Ролан Гаррос».

«Это просто невероятные чувства. Конечно же, я очень хотел завоевать десятый титул, так что это особенный момент. Я очень благодарен всем, кто меня поддержал.

Давление меня не пугало. Я на всех турнирах выкладываюсь на полную. Невозможно описать то, что я сейчас чувствую. Эти нервы и адреналин появляются лишь на этом корте, их нельзя сравнивать с эмоциями от других соревнований. Иначе и не скажешь, — сказал Надаль после победы над Стэном.
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