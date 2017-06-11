Рафаэль Надаль: Невозможно описать то, что я сейчас чувствую

«Это просто невероятные чувства. Конечно же, я очень хотел завоевать десятый титул, так что это особенный момент. Я очень благодарен всем, кто меня поддержал.

Давление меня не пугало. Я на всех турнирах выкладываюсь на полную. Невозможно описать то, что я сейчас чувствую. Эти нервы и адреналин появляются лишь на этом корте, их нельзя сравнивать с эмоциями от других соревнований. Иначе и не скажешь, — сказал Надаль после победы над Стэном.