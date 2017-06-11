Рафаэль Надаль обошёл Пита Сампраса по количеству побед на «Шлемах»

Таким образом, Рафаэль выиграл свой 15-й турнир «Большого шлема» и обошёл по этому показателю американца Пита Сампраса, на счёту которого 14 подобных титулов.

Надаль стал первым спортсменом, которому удалось завоевать десять трофеев на одном «Шлеме». На втором месте по этому показателю находится всё тот же Сампрас, который выиграл семь «Уимблдонов».

Надаль в третий раз за карьеру не отдал оппонентам ни сета на победном «мэйджоре», став всего вторым человеком в истории Открытой эры, которому удавалось. Прежде это сделал швед Бьорн Борг.

Кроме того, испанец отдал своим соперникам всего 35 геймов за весь турнир. В этом рейтинге лучший показатель также у Борга — в 1978 году на «Ролан Гаррос он упустил всего 32 гейма.

Список лучших теннисистов по количеству побед на «мэйджорах»:

1. Роджер Федерер — 18 титулов.

2. Рафаэль Надаль — 15.

3. Пит Сампрас — 14.

4−5. Новак Джокович — 12.

4−5. Рой Эмерсон — 12.