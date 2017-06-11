Стэн Вавринка впервые проиграл в финале турнира «Большого шлема»
Поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос» стало для швейцарца Стэна Вавринки первым на соответствующей стадии «мэйджоров».
Ранее Стэн одолел Надаля в финале Australian Open-2014, Джоковича — в финале «Ролан Гаррос"-2015 и снова Новака — в финале US Open-2016.
У Вавринки был шанс повторить рекорд своего соотечественника Роджера Федерера и стать вторым теннисистом в истории Открытой эры, кто выиграет свои первые четыре финала «мэйджоров».
За выход в решающий раунд Открытого первенства Франции Стэн получит €1,060,000 призовых и 1,200 рейтинговых баллов, что позволит ему стать третьей ракеткой мира.
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