Стэн Вавринка впервые проиграл в финале турнира «Большого шлема»

Ранее Стэн одолел Надаля в финале Australian Open-2014, Джоковича — в финале «Ролан Гаррос"-2015 и снова Новака — в финале US Open-2016.

У Вавринки был шанс повторить рекорд своего соотечественника Роджера Федерера и стать вторым теннисистом в истории Открытой эры, кто выиграет свои первые четыре финала «мэйджоров».

За выход в решающий раунд Открытого первенства Франции Стэн получит €1,060,000 призовых и 1,200 рейтинговых баллов, что позволит ему стать третьей ракеткой мира.