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11 июня 2017, 18:45 | Теннис | ТАСС

Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland Garros

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль стал победителем Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема, который завершился в Париже.

В финале испанец обыграл швейцарца <span class=error>Стэна</span> <span class=error>Вавринку</span> в трех сетах. Увеличить
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В решающем матче 31-летний Надаль, «посеянный» на турнире под четвертым номером, в трех сетах одержал победу над 32-летним швейцарцем Стэном Вавринкой (3) со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Вавринка впервые в карьере проиграл в финале турнира серии Большого шлема, ранее он побеждал во всех трех своих финалах.

Эта победа позволит Надалю подняться с четвертой на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Испанец выиграл четвертый турнир АТP на грунтовом покрытии в текущем сезоне. Ранее он победил на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде, проиграв только на соревнованиях в Риме австрийцу Доминику Тиму на стадии четвертьфинала.
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