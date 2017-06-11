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https://sport.mail.ru/news/tennis/30044652/
11 июня 2017, 18:26 | Теннис | GoTennis.ru

Елизавета Куличкова вышла в основную сетку соревнований в Ноттингеме

164-я ракетка мира, российская теннисистка Елизавета Куличкова, в финале квалификации турнира в британском городе Ноттингем взяла верх над американкой Каролин Долхайд, занимающей 239-е место мирового рейтинга, — 6/7 (5), 6/3, 6/4.

За 2 часа 8 минут матча Елизавета реализовала пять брейк-пойнтов и допустила десять двойных ошибок. Тогда как Каролин сделала по три эйса и брейка, пять раз ошибившись при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

Соперница Куличковой по матчу первого круга соревнований Aegon Open Nottingham определится позднее.
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