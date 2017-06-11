Елизавета Куличкова вышла в основную сетку соревнований в Ноттингеме

За 2 часа 8 минут матча Елизавета реализовала пять брейк-пойнтов и допустила десять двойных ошибок. Тогда как Каролин сделала по три эйса и брейка, пять раз ошибившись при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

Соперница Куличковой по матчу первого круга соревнований Aegon Open Nottingham определится позднее.