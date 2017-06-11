Мартина Хингис уступила Иве Майоли в выставочном матче на турнире в Боле
Экс-первая ракетка мира, швейцарская теннисистка Мартина Хингис, в выставочном матче, который прошёл в рамках женского «Челленджера» в хорватском городе Бол, потерпела поражение от 39-летней хозяйки кортов Ивы Майоли, некогда бывшей четвёртой ракеткой мира, — 5/8.
За 34 минуты матча Мартина сделала четыре брейка и не ошибалась при подаче. Тогда как Ива на это ответила шестью брейками и одной двойной ошибкой. Эйсов оппонентки не совершили.
Отметим, что за время профессиональных выступлений спортсменки провели между собой восемь матчей, из которых семь выиграла Хингис. Оппонентки встречались в финале «Ролан Гаррос"-1997 — тогда победа досталась Майоли.
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