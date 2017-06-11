Мартина Хингис уступила Иве Майоли в выставочном матче на турнире в Боле

За 34 минуты матча Мартина сделала четыре брейка и не ошибалась при подаче. Тогда как Ива на это ответила шестью брейками и одной двойной ошибкой. Эйсов оппонентки не совершили.

Отметим, что за время профессиональных выступлений спортсменки провели между собой восемь матчей, из которых семь выиграла Хингис. Оппонентки встречались в финале «Ролан Гаррос"-1997 — тогда победа досталась Майоли.