Шарапову дисквалифицировало больное бедро
Мария Шарапова объявила, что
из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«После дополнительного обследования стало понятно, что мышечное повреждение, полученное в Риме, не позволит мне выступить на запланированных травяных турнирах. Я хочу поблагодарить организаторов за невероятную поддержку и предоставленный wild card на турнир в Бирмингем, который многие, надеюсь, посетят. Жду встречи с вами в следующем году. Я буду продолжать восстановление. Мой следующей турнир будет в Стэнфорде», — написала Шарапова на своей странице в Фейсбуке.
РОКОВОЙ РИМ
В середине мая Шарапова получила wild card на турнир в Риме, где в первом матче одержала красивую победу над американкой Кристиной Макхэйл — 6:4, 6:2. Но во встречу второго круга против Мирьяны
Восстановлением своего рейтинга бывшая первая ракетка мира вынуждена заниматься
В ЧЕМ ПРИЧИНА ТРАВМЫ МАРИИ?
В первую очередь Шараповой, конечно, не повезло. Грунтовый корт на турнире в Риме был очень тяжелым. Он стоил здоровья и другим теннисисткам — в том числе тем, у которых не было 15-месячного простоя. Например, Дарья Касаткина после падения в Риме тоже чувствовала себя на Roland Garros не до конца здоровой. Другое дело, что теннис — неконтактный вид спорта, а значит, все травмы здесь происходят исключительно по вине спортсмена или его тренерского штаба. Возможно, тренеры Марии выбрали неправильную тактику возращения в большой спорт, и ей не стоило спешить, увеличивая соревновательные нагрузки плавно.
Возможно, сама Шарапова слишком сильно расслабилась во время дисквалификации, и ей теперь сложно войти в соревновательный ритм в том числе в психологическом отношении. Известно, что до мельдониевого дела Мария очень самоотверженно относилась к своему участию в турнирах «Большого шлема». За первые 13 лет карьеры она по состоянию здоровья пропустила только четыре «мейджора». Наверное, на уколах можно было сыграть и сейчас, однако россиянка больше не готова рисковать и не боится недовольства организаторов «разогревочных турниров» перед Уимблдоном, которые рассчитывали на выступление бывшей первой ракетки мира и предоставили ей wild card.
ЧТО БУДЕТ НА US OPEN?
Открытый чемпионат США стартует 28 августа, а квалификация к нему — пятью днями раньше. Если все пойдет по плану, то к этому моменту Шарапова уже должна будет вернуть игровой ритм. При этом, как и в случае с Уимблдоном, россиянка сможет участвовать в квалификации, либо ждать предоставления wild card в основную сетку. Шансы на последнее видятся довольно высокими. Американская ассоциация тенниса (USTA), как правило, раздает специальные приглашения соотечественникам, но по одному пропуску достается и представителям других стран. В 2016 году им стал серебряный призер Олимпиады в Рио Хуан Мартин Дель Потро, феноменально вернувшийся, к слову, после травмы, и 34-летняя француженка Виржини Раззано.
Для USTA в этом вопросе важен имидж: Ассоциация поддерживает своих спортсменов, а главное — перспективных молодых теннисистов и даже запускает специальную серию турниров, в которых могут принимать участие только американцы, а главный приз — wild card в основную сетку. Как бы то ни было, очевидно, что в отсутствие Серены Уильямс, которая неизменно собирала полные трибуны, женскому турниру нужна фигура, героиня. Пока никто из представительниц
На Шарапову в США зритель пойдет. Она живет, тренируется в Америке, воплощает в жизнь львиную долю своих
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter