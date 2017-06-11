Шарапову дисквалифицировало больное бедро

«После дополнительного обследования стало понятно, что мышечное повреждение, полученное в Риме, не позволит мне выступить на запланированных травяных турнирах. Я хочу поблагодарить организаторов за невероятную поддержку и предоставленный wild card на турнир в Бирмингем, который многие, надеюсь, посетят. Жду встречи с вами в следующем году. Я буду продолжать восстановление. Мой следующей турнир будет в Стэнфорде», — написала Шарапова на своей странице в Фейсбуке.

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РОКОВОЙ РИМ

В середине мая Шарапова получила wild card на турнир в Риме, где в первом матче одержала красивую победу над американкой Кристиной Макхэйл — 6:4, 6:2. Но во встречу второго круга против Мирьяны Лучич-Барони из Хорватии она доиграть не смога и при счете 4:6, 6:3, 1:0 в свою пользу снялась с соревнований из-за травмы бедра. Поначалу прогнозы по восстановлению были довольно оптимистичными: на корт спортсменка должна была вернуться к началу травяного сезона, который стартует 19 июня. При этом тогда же Шарапова заявила, что не будет подавать заявку на получение wild card на Уимблдон, а сыграет в квалификации турнира, куда попадала по рейтингу. Теперь всем этим планам не суждено сбыться — восстановление затягивается, а возвращение на корт откладывается почти на полтора месяца.

Восстановлением своего рейтинга бывшая первая ракетка мира вынуждена заниматься из-за того, что на протяжении 15 месяцев была дисквалифицирована за допинг и потеряла все свои рейтинговые очки. После отбытия наказания в конце апреля Мария успела провести 8 матчей, что позволило ей занять 178-ю строчку в списке сильнейших игроков WTA. Такая позиция не позволяет Шараповой попадать в основные сетки топовых турниров без специального приглашения организаторов. И теперь очевидно, что эта ситуация в ближайшее время не улучшится. Быстрое восстановление карьеры россиянки по-прежнему в руках теннисных функционеров. И, конечно же, врачей.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ТРАВМЫ МАРИИ?

В первую очередь Шараповой, конечно, не повезло. Грунтовый корт на турнире в Риме был очень тяжелым. Он стоил здоровья и другим теннисисткам — в том числе тем, у которых не было 15-месячного простоя. Например, Дарья Касаткина после падения в Риме тоже чувствовала себя на Roland Garros не до конца здоровой. Другое дело, что теннис — неконтактный вид спорта, а значит, все травмы здесь происходят исключительно по вине спортсмена или его тренерского штаба. Возможно, тренеры Марии выбрали неправильную тактику возращения в большой спорт, и ей не стоило спешить, увеличивая соревновательные нагрузки плавно.

Возможно, сама Шарапова слишком сильно расслабилась во время дисквалификации, и ей теперь сложно войти в соревновательный ритм в том числе в психологическом отношении. Известно, что до мельдониевого дела Мария очень самоотверженно относилась к своему участию в турнирах «Большого шлема». За первые 13 лет карьеры она по состоянию здоровья пропустила только четыре «мейджора». Наверное, на уколах можно было сыграть и сейчас, однако россиянка больше не готова рисковать и не боится недовольства организаторов «разогревочных турниров» перед Уимблдоном, которые рассчитывали на выступление бывшей первой ракетки мира и предоставили ей wild card.

ЧТО БУДЕТ НА US OPEN?

Открытый чемпионат США стартует 28 августа, а квалификация к нему — пятью днями раньше. Если все пойдет по плану, то к этому моменту Шарапова уже должна будет вернуть игровой ритм. При этом, как и в случае с Уимблдоном, россиянка сможет участвовать в квалификации, либо ждать предоставления wild card в основную сетку. Шансы на последнее видятся довольно высокими. Американская ассоциация тенниса (USTA), как правило, раздает специальные приглашения соотечественникам, но по одному пропуску достается и представителям других стран. В 2016 году им стал серебряный призер Олимпиады в Рио Хуан Мартин Дель Потро, феноменально вернувшийся, к слову, после травмы, и 34-летняя француженка Виржини Раззано.

Для USTA в этом вопросе важен имидж: Ассоциация поддерживает своих спортсменов, а главное — перспективных молодых теннисистов и даже запускает специальную серию турниров, в которых могут принимать участие только американцы, а главный приз — wild card в основную сетку. Как бы то ни было, очевидно, что в отсутствие Серены Уильямс, которая неизменно собирала полные трибуны, женскому турниру нужна фигура, героиня. Пока никто из представительниц WTA-тура ею стать так и не смог.