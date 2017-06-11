Королевская битва. Вернет ли Надаль корону Roland Garros

Нынешний розыгрыш Roland Garros, один из самых богатых на неожиданности за всю историю турнира, в воскресенье может завершиться наиболее предсказуемым образом. В мужском финале Рафаэль Надаль будет стоять на пороге уникального достижения, но если кто-то и способен помешать ему сделать последний шаг, то это как раз Стэн Вавринка.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ

Прошлый сезон в мужском теннисе обещал стать началом новой эры. После того как Новак Джокович, наконец, покорил Roland Garros, все внезапно закрутилось как в калейдоскопе и становится все менее прогнозируемым. Результаты серба круто покатились под откос, вечно нестабильный Энди Маррэй вдруг превратился в оплот солидности и первой ракеткой мира, за спиной у него все выше поднимается молодая поросль игроков — Раонич, Тим, Киргиос. В то же самое время казавшиеся вечными небожителями Роджер Федерер и Рафаэль Надаль вторую половину 2016-го боролись не с соперниками, а с собственным здоровьем, опустились в рейтинге и, казалось, вот-вот рухнут со своих пьедесталов в бездну завершения карьеры.

Всем чудилось, что вот-вот раздастся треск столько лет складывавшихся стереотипов, и мужской тур войдет в бурный поток необратимых перемен, навсегда перестанет быть таким, каким его привыкли видеть в последние лет десять. Но не тут-то было. Оказалось, что отцы-основатели эпохи «Большой тройки» просто сделали шаг назад, для того чтобы совершить два вперед. Первый же «Шлем» 2017 года завершился финалом Федерер-Надаль — более традиционной для современников афиши не придумаешь, хоть ты тресни. Тут все и почувствовали себя как посетители какой-нибудь «Дискотеки 90-х» — вам казалось, что все это приелось, стало до ужаса повседневным и пресным, но стоит легендам оказаться в лучах софитов, как вы готовы смотреть на их выступления вечно. Ну, почти. И все поняли, что молодые подождут еще. Великие пока не сказали своего последнего слова.

РЕСТАВРАЦИЯ МОНАРХИИ

Думаю, выход Надаля в финал не удивляет никого. Король грунта — самый успешный игрок в истории Roland Garros, пусть он и побеждал здесь последний раз в 2014-м. У Рафы, когда он полностью здоров, нет конкурентов на его любимом покрытии. Вспомните прошлый год, когда испанец уверенно прошел до третьего круга, играя едва ли не одной рукой. Тогда травма запястья вынудила его завершить турнир досрочно, но теперь он готов вернуть себе свое королевство.

Вы только посмотрите, в какой форме сейчас находится Надаль. На пути к решающему матчу он выигрывал исключительно в трех сетах, отдав шести соперникам всего 29 геймов на всех. Лишь однажды Рафа задержался на корте дольше двух часов — это было в полуфинале, и вынудивший его величество ждать Доминик Тим был показательно выпорот в третьем сете со счетом 6:0. А ведь многие всерьез полагали австрийца вторым после Надаля претендентом на титул в Париже. Испанец показал, что он пока выше на голову.

И теперь Рафа стоит на пороге исторического достижения — никто и никогда не выигрывал Roland Garros в одиночном разряде 10 раз. У Короля грунта девять титулов и все, чтобы взять десятый. Он никогда не проигрывал здесь финалов и находится в феноменальной форме. В 79 матчах на парижских кортах он одержал 77 побед. Корона отполирована и готова занять привычное место. Есть лишь одно «но».

СОКРУШИТЕЛЬ ЛЕГЕНД

У «но» есть вполне конкретное имя — Станислас Вавринка. И он тоже знает, как побеждать на Roland Garros. При этом он лучше соперника помнит эту победу на вкус — швейцарец выигрывал здесь титул два года назад. Стэн, как его все называют, долгое время исполнял роль одного из членов свиты при монархах современного тенниса. Но как это часто бывает, в один прекрасный момент решил, что с него хватит пребывания на вторых ролях. Что он вполне способен сам взойти на вершину.

Восстание Вавринки началось в 2014-м, когда он в возрасте 28 лет впервые взял титул «Большого шлема». Тогда в Австралии в финале он победил как раз Надаля, и это была его первая победа в 13 очных встречах с испанцем. Пусть Рафа тогда был не в оптимальном состоянии из-за травмы спины, но обстоятельства забываются, а результат остается. С тех пор Стэн каждый сезон выигрывает по «мейджору», причем он никогда не уступал в финале «Большого шлема», хотя его соперниками были только лучшие из лучших.

В 2015-м он стал соавтором одного из самых больших разочарований Roland Garros, помешав взять главный приз Джоковичу. Серб, рвавшийся к первому за карьеру титулу в Париже, в четвертьфинале остановил Надаля и считался железобетонным фаворитом. Но Вавринка оказался тверже, и Новаку до карьерного «Шлема» пришлось подождать еще сезон. В 2016-м осенью их пути снова пересеклись, на сей раз в финале US Open. Джоковичу во что бы то ни стало нужно было побеждать, чтобы держать принадлежащее ему звание первой ракетки мира на расстоянии от набирающего ход Маррэя. Но трофей над головой вновь поднял швейцарец.

ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ

А в полуфинале в минувшую пятницу Вавринка остановил уже самого Маррэя, сняв очередной скальп лидера мирового рейтинга. В захватывающем матче у швейцарца, до этого не проигравшего на турнире ни партии, оказались крепче нервы. После четырех равных и очень интересных сетов в пятом он подавил соперника и выиграл без вопросов. Вавринке пришлось провести на корте четыре с половиной часа, тогда как Надаль потратил 10 на все шесть своих матчей. Но Стэн готов сотворить еще одну сенсацию. С тех пор, как в 2014-м он уступал Надалю 0:12 по личным встречам, Вавринка из шести игр против Рафы выиграл три, при этом успев победить соперника и на грунте.

Конечно, Надаль здесь фаворит. Это его вотчина, его любимый турнир «Большого шлема». Но швейцарец привык быть темной лошадкой в решающих матчах. В этом есть и плюсы — когда от тебя не ждут только победы, играть даже проще. Это накануне доказала Елена Остапенко в женском финале, где для нее на кону стояло куда меньшее, чем для соперницы. Все ждут, что в воскресенье будет переписана история, и для этого есть все основания. Вот только она может быть переписана не тем, от кого все этого ждут.