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11 июня 2017, 1:11 | Теннис | Чемпионат.com

Шарапова пропустит Бирмингем и Уимблдон из-за травмы

Россиянка Мария Шарапова сообщила, что вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года из-за полученной в Риме травмы.

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> сообщила что вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года <nobr>из-за </nobr>полученной в Риме травмы. Увеличить
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«К сожалению, после дополнительных обследований стало понятно, что надрыв мышцы, полученный в Риме, не позволит мне выступить на травяных турнирах, на которых я планировала сыграть.

Я хочу поблагодарить LTA за их великолепную поддержку моего возвращения и предоставление мне «уайлд-кард» в Бирмингем. Надеюсь, многие из вас всё равно придут на этот турнир. Я жду встречи с вами там в следующем году. Сейчас я продолжу делать всё, чтобы как можно быстрее восстановиться. Я планирую вернуться на корт в Стэнфорде", — написала Шарапова в своём «Фэйсбуке».

Соревнования в Стэнфорде пройдут с 31 июля по 6 августа.
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