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10 июня 2017, 22:25 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Остапенко: Всегда стараюсь атаковать при первой же возможности

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о своей победе над румынкой Симоной Халеп в финале «Ролан Гаррос».

Латвийская теннисистка Елена <span class=error>Остапенко</span> рассказала о своей победе над румынкой <span class=error>Симоной</span> <span class=error>Халеп</span> в финале <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Ночью перед матчем я спала очень хорошо. Абсолютно не волновалась в преддверии такого важного поединка. Впрочем, минут за десять до старта стала немного нервничать.

Правда, после выхода на корт снова ощутила комфорт. Уверенность не покидала меня вплоть до того момента, когда я стала уступать во второй партии. Тогда я поняла: «Мне терять нечего. Просто постараюсь получить удовольствие от игры и продемонстрировать всё, на что способна», — цитирует Елену официальный сайт WTA.

Кроме того, латвийка прокомментировала тот факт, что по ходу соревнований она сделала 299 «виннерсов».

«Всегда умела мощно пробивать по мячу. Стараюсь атаковать при первой же возможности, и нередко мне это помогает», — подчеркнула Остапенко.
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