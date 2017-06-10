Мать Елены Остапенко: Ещё в десять лет Лена сказала, что хочет стать чемпионкой «Ролан Гаррос»
Елена Яковлева — мать победительницы Открытого первенства Франции Елены Остапенко, рассказала о том, что триумф на French Open был давней мечтой её дочери.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Когда Лена была маленькой, она была такой же энергичной. Углядеть за ней было непросто. Она занималась плаванием, танцами, теннисом, даже играла в футбол — всё от избытка энергии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter