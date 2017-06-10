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10 июня 2017, 22:24 | Теннис | GoTennis.ru

Мать Елены Остапенко: Ещё в десять лет Лена сказала, что хочет стать чемпионкой «Ролан Гаррос»

Елена Яковлева — мать победительницы Открытого первенства Франции Елены Остапенко, рассказала о том, что триумф на French Open был давней мечтой её дочери.

Елена <span class=error>Яковлева</span> — мать победительницы Открытого первенства Франции Елены <span class=error>Остапенко</span> рассказала о том что триумф на French <span class=error>Open</span> был давней мечтой её дочери. Увеличить
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«Когда Лена была маленькой, она была такой же энергичной. Углядеть за ней было непросто. Она занималась плаванием, танцами, теннисом, даже играла в футбол — всё от избытка энергии. Как-то раз она была вместе с отцом на Roland Garros на экскурсии, ей тогда было 10 лет. И она сказала: «Возможно, однажды я стану здесь чемпионкой», — цитирует Яковлеву агентство Reuters.
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