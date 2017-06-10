Мать Елены Остапенко: Ещё в десять лет Лена сказала, что хочет стать чемпионкой «Ролан Гаррос»

«Когда Лена была маленькой, она была такой же энергичной. Углядеть за ней было непросто. Она занималась плаванием, танцами, теннисом, даже играла в футбол — всё от избытка энергии. Как-то раз она была вместе с отцом на Roland Garros на экскурсии, ей тогда было 10 лет. И она сказала: «Возможно, однажды я стану здесь чемпионкой», — цитирует Яковлеву агентство Reuters.