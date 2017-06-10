Харрисон и Винус выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Американский теннисист Райан Харрисон и новозеландец Майкл Винус стали победителями парного Открытого чемпионата Франции, победив мексиканца Сантьяго Гонсалеса и Дональда Янга из США, — 7/6 (5), 6/7 (4), 6/3.
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Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Райан и Майкл реализовали два
Для Харрисона и Винуса этот успех стал первым на соревнованиях такого уровня, принеся €500,000 призовых и 2,000 рейтинговых очков.
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