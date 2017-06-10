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https://sport.mail.ru/news/tennis/30040387/
10 июня 2017, 21:43 | Теннис | GoTennis.ru

Харрисон и Винус выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Американский теннисист Райан Харрисон и новозеландец Майкл Винус стали победителями парного Открытого чемпионата Франции, победив мексиканца Сантьяго Гонсалеса и Дональда Янга из США, — 7/6 (5), 6/7 (4), 6/3.

Американский теннисист <span class=error>Райан</span> <span class=error>Харрисон</span> и новозеландец Майкл <span class=error>Винус</span> стали победителями парного Открытого чемпионата Франции победив мексиканца Сантьяго Гонсалеса и <span class=error>Дональда</span> <span class=error>Янга</span> из США — 7/6 (5) 6/7 (4) 6/3. Увеличить
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Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Райан и Майкл реализовали два брейк-пойнта, сделали пять эйсов и один раз ошиблись при подаче. Гонсалес и Янг один раз взяли подачу соперников, выполнили три эйса и допустили десять двойных ошибок.

Для Харрисона и Винуса этот успех стал первым на соревнованиях такого уровня, принеся €500,000 призовых и 2,000 рейтинговых очков.
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