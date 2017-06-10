Харрисон и Винус выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Райан и Майкл реализовали два брейк-пойнта, сделали пять эйсов и один раз ошиблись при подаче. Гонсалес и Янг один раз взяли подачу соперников, выполнили три эйса и допустили десять двойных ошибок.

Для Харрисона и Винуса этот успех стал первым на соревнованиях такого уровня, принеся €500,000 призовых и 2,000 рейтинговых очков.