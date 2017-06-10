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https://sport.mail.ru/news/tennis/30040270/
10 июня 2017, 21:16 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп: В некоторых эпизодах я чувствовала себя зрителем

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала своё поражение от латвийки Елены Остапенко в финале Открытого чемпионата Франции.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> прокомментировала своё поражение от латвийки Елены <span class=error>Остапенко</span> в финале Открытого чемпионата Франции. Увеличить
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«Конечно, для меня это поражение стало очень болезненным. Постараюсь извлечь из него опыт, но в данный момент мне бы не хотелось о чём-то думать. Мне потребуется время, чтобы пережить этот финал. Сделаю небольшую паузу в выступлениях.

Хочу поздравить Елену. Думаю, впереди её ждёт ещё немало ярких побед. Она играла на очень высоком уровне, мощно пробивала по мячу, зачастую оставляя меня в качестве зрителя.

Возможно, я не была полностью готова к этому поединку. Хочется верить, что у меня ещё будут такие финалы. Прошу прощения у тех, кто за меня болел. Пожалуй, я могла бы дать своей стране больше поводов для радости, — цитирует Халеп пресс-служба соревнований.
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