Симона Халеп: В некоторых эпизодах я чувствовала себя зрителем

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«Конечно, для меня это поражение стало очень болезненным. Постараюсь извлечь из него опыт, но в данный момент мне бы не хотелось о чём-то думать. Мне потребуется время, чтобы пережить этот финал. Сделаю небольшую паузу в выступлениях.

Хочу поздравить Елену. Думаю, впереди её ждёт ещё немало ярких побед. Она играла на очень высоком уровне, мощно пробивала по мячу, зачастую оставляя меня в качестве зрителя.