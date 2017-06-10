Елена Остапенко: У меня просто нет слов. Моя мечта осуществилась
Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свой триумф на Открытом чемпионате Франции.
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«Мне трудно поверить, что в 20 лет я стала чемпионкой Roland Garros. Сейчас у меня просто нет слов. О такой победе я могла только мечтать. Знаю, что в тот день, когда я родилась, Густво Куэртен выиграл здесь свой первый титул. Это просто невероятно.
В поединке против Халеп было несколько геймов, в которых всё было против меня. Однако я не сдавалась и продолжала бороться. Симона — очень сильная соперница, однако я смогла перевернуть ход игры и добиться победы, — цитирует Остапенко
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