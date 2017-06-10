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https://sport.mail.ru/news/tennis/30040150/
10 июня 2017, 20:40 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Остапенко: У меня просто нет слов. Моя мечта осуществилась

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свой триумф на Открытом чемпионате Франции.

Латвийская теннисистка Елена <span class=error>Остапенко</span> прокомментировала свой триумф на Открытом чемпионате Франции. Увеличить
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«Мне трудно поверить, что в 20 лет я стала чемпионкой Roland Garros. Сейчас у меня просто нет слов. О такой победе я могла только мечтать. Знаю, что в тот день, когда я родилась, Густво Куэртен выиграл здесь свой первый титул. Это просто невероятно.

В поединке против Халеп было несколько геймов, в которых всё было против меня. Однако я не сдавалась и продолжала бороться. Симона — очень сильная соперница, однако я смогла перевернуть ход игры и добиться победы, — цитирует Остапенко пресс-служба соревнований.
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