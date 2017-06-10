Анжелик Кербер сохранит звание первой ракетки мира по итогам Roland Garros

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Это стало известно после того, как латвийка Елена Остапенко обыграла в финале «Ролан Гаррос» румынку Симону Халеп, не позволив тем самым той подняться на первое место рейтинга WTA.

В обновлённой мировой табели о рангах Халеп выйдет на вторую позицию, Остапенко расположится на 12-й строчке.