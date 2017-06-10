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https://sport.mail.ru/news/tennis/30040149/
10 июня 2017, 20:40 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер сохранит звание первой ракетки мира по итогам Roland Garros

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер в понедельник, 12 июня, останется лидером мировой классификации.

Немецкая теннисистка Анжелик <span class=error>Кербер</span> в понедельник 12 июня останется лидером мировой классификации. Увеличить
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Это стало известно после того, как латвийка Елена Остапенко обыграла в финале «Ролан Гаррос» румынку Симону Халеп, не позволив тем самым той подняться на первое место рейтинга WTA.

В обновлённой мировой табели о рангах Халеп выйдет на вторую позицию, Остапенко расположится на 12-й строчке.
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