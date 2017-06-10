Прошла жеребьёвка соревнований WTA в Ноттингеме
Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA Aegon Open Nottingham, который пройдёт с 12 по 18 июня в Ноттингеме.
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Лидером посева стала британка Йоханна Конта, которая в первом раунде сразится со своей соотечественницей Тарой Мур.
Вторая ракетка соревнований, латвийка Анастасия Севастова, на старте померится силами с американкой Кристиной МакХэйл.
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