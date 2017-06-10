Елена Остапенко: В этом сезоне у Халеп ещё будет шанс выиграть крупный турнир

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«Безумно рада. Хочу поздравить Симону, она провела потрясающий турнир. Уверена, что ей ещё предоставится возможность победить на крупном турнире, причём в этом сезоне. Спасибо маме, которая была на трибунах.

Спасибо папе, которому не удалось приехать сюда. Спасибо организаторам, всё было просто великолепно, — заявила Остапенко на церемонии награждения.