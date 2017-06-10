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https://sport.mail.ru/news/tennis/30040012/
10 июня 2017, 20:07 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Остапенко: В этом сезоне у Халеп ещё будет шанс выиграть крупный турнир

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями от своей победы над румынкой Симоной Халеп в финале «Ролан Гаррос».

Латвийская теннисистка Елена <span class=error>Остапенко</span> поделилась впечатлениями от своей победы над румынкой <span class=error>Симоной</span> <span class=error>Халеп</span> в финале <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Безумно рада. Хочу поздравить Симону, она провела потрясающий турнир. Уверена, что ей ещё предоставится возможность победить на крупном турнире, причём в этом сезоне. Спасибо маме, которая была на трибунах.

Спасибо папе, которому не удалось приехать сюда. Спасибо организаторам, всё было просто великолепно, — заявила Остапенко на церемонии награждения.
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