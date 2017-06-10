Симона Халеп: Нужно продолжать работать и верить в лучшее
Румынская теннисистка Симона Халеп, уступившая латвийке Елене Остапенко в финале «Ролан Гаррос», поделилась своими впечатлениями от выступления на турнире.
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«Конечно, мне очень жаль, что я не смогла завоевать титул. Это были прекрасные соревнования, которые подарили мне множество потрясающих эмоций. Огромное спасибо организаторам и спонсорам, а также моей команде за поддержку. Нужно продолжать работу и верить в лучшее», — заявила Халеп на церемонии награждения.
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