Елена Остапенко стала первой несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре
Латвийская теннисистка Елена Остапенко, завоевавшая титул чемпионки «Ролан Гаррос» стала первой несеяной обладательницей трофея Сюзанны Ленглен в Открытой эре.
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Кроме того, 20-летняя латвийка стала самой юной победительницей турнира «Большого шлема» с 2006 года, когда триумфатором US Open стала 19-летняя россиянка Мария Шарапова.
Отметим также, что Остапенко стала первой спортсменкой с 1979 года, которой удалось выиграть первый титул уровня WTA на «мэйджоре». Тогда это достижение покорилось американке Барбаре Джордан, первенствовавшей на Australian Open.
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