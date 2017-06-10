Елена Остапенко стала первой несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кроме того, 20-летняя латвийка стала самой юной победительницей турнира «Большого шлема» с 2006 года, когда триумфатором US Open стала 19-летняя россиянка Мария Шарапова.

Отметим также, что Остапенко стала первой спортсменкой с 1979 года, которой удалось выиграть первый титул уровня WTA на «мэйджоре». Тогда это достижение покорилось американке Барбаре Джордан, первенствовавшей на Australian Open.