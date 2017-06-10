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https://sport.mail.ru/news/tennis/30039808/
10 июня 2017, 19:21 | Теннис | «Прессбол»

Вера Лапко вышла в финал турнира ИТФ в Чехии

Белорусская теннисистка Вера Лапко пробилась в финал турнира ИТФ в Чехии. В матче ½ финала наша соотечественница обыграла Шанталь Скамлову из Словакии — 6:4, 1:6, 6:4. В решающем матче Лапко встретится с еще другой словачкой Анной-Каролиной Шмидловой (250 ВТА).

Macha Lake Open (ITF Women`s Circuit, Старе Сплавы, Чехия, $25,000) Одиночный разряд. ½ финала

Вера Лапко (243 ВТА, Беларусь, 2) — Шанталь Скамлова (422 ВТА, Словакия) — 6:4, 1:6, 6:4.

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