Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Хертогенбосе

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Лидером посева стала словачка Доминика Цибулкова, которая в первом раунде сразится с одной из победительниц квалификации.

Вторая ракетка соревнований, француженка Кристина Младенович, на старте померится силами с японкой Рисой Одзаки.

В основной сетке турнира выступят трое россиянок. Наталья Вихлянцева сыграет с немкой Андреа Петкович, Анна Калинская — с Александрой Соснович из Беларуси, а Евгения Родина — с «квалифайером».