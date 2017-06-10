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10 июня 2017, 19:15 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Хертогенбосе

Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA в Хертогенбосе, который пройдёт с 12 по 18 июня.

Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA в Хертогенбосе который пройдёт с 12 по 18 июня. Увеличить
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Лидером посева стала словачка Доминика Цибулкова, которая в первом раунде сразится с одной из победительниц квалификации.

Вторая ракетка соревнований, француженка Кристина Младенович, на старте померится силами с японкой Рисой Одзаки.

В основной сетке турнира выступят трое россиянок. Наталья Вихлянцева сыграет с немкой Андреа Петкович, Анна Калинская — с Александрой Соснович из Беларуси, а Евгения Родина — с «квалифайером».
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